  1. الرئيسية
  2. الصحة

نظام غذائي من فواكه وخضروات قد يمنع الشيخوخة

الأربعاء 26 ديسمبر 2018 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نظام غذائي من فواكه وخضروات قد يمنع الشيخوخة



وكالات / سما /

وضع باحثون من جامعة مينيسوتا طريقة بسيطة لمكافحة الشيخوخة، أساسها الخضروات والفواكه، ومن أهمها الفراولة والكيوي والطماطم والخيار.

ويؤكد علماء الجامعة على أن تناول بعض أنواع الفواكه والخضروات "يؤجل" بداية مرحلة الشيخوخة وحصول تغيرات في الجسم بسبب التقدم بالعمر.

وخلال التجارب التي أجراها علماء الجامعة لاختبار فرضيات عن تأثير الفواكه والخضروات في عوامل التغيرات المرتبطة بالتقدم بالعمر، اكتشفوا أنه إضافة إلى الطماطم والخيار والفراولة، للخرمال (الكاكي) والكيوي نفس الخصائص. وتحتوي هذه المواد على نسبة عالية من مادة فيزيتين، التي تساعد في القضاء على الخلايا القديمة في الجسم مسببة ما يشبه تجدد الخلايا.

وتجري هذه العملية في جسم الإنسان بصورة تلقائية بواسطة جهاز المناعة. ولكن مع التقدم بالعمر، تضعف حماية الجسم، وهذا بالذات هو سبب "تآكل" الجسم.

وعلاوة على قيام مادة فيزيتين بتدمير الخلايا المستهلكة والقديمة، فإنها تقلل من عددها من خلال إبطاء ظهورها. ووفقا لعلماء جامعة مينيسوتا، تعمل هذه المادة طوال العمر على تجديد الخلايا وإبطاء شيخوختها.

ويفيد هذا الاكتشاف في إعداد نظام غذائي مثالي للمسنين، ما سيساعد في منع ظهور علامات الشيخوخة مثل التجاعيد وترهل الجلد، وكذلك الأمراض الناتجة عن ضعف مناعة الجسم وانخفاض مقاومته.

#نظام غذائي #خضروات #فواكه

أخبار ذات صلة

كيف تحارب الشيخوخة؟

التأمل يحمي الإنسان من الشيخوخة

الديدان أمل العلماء في تأخير الشيخوخة

8 أطعمة تحميك من الشيخوخة المبكرة

البرقوق يحمي من الشيخوخة والسرطان

علماء يتوصلون الى طريقة لوقف الشيخوخة

الأكثر قراءة اليوم

طالع .. وزارة التنمية بغزة تنشر أسماء مستفيدي منحة الـ 100$ القطرية

"تفاصيل مثيرة"... قصة آخر كوب شاي تناوله خاشقجي في القنصلية قبل مقتله

اللاعب المصري محمد صلاح يهدد بترك ليفربول حال ضم اي لاعب اسرائيلي له

تقرير امريكي: القصف الإسرائيلي استهدف وفدا من حزب الله واصابة قادة كبار

شاهد ..الدفاع الجوي السوري يتصدى لصواريخ إسرائيلية في أجواء ريف دمشق

مقتل مواطن من ام الفحم وإصابة 2 اخرين في إطلاق نار قرب جنين شمال الضفة

استطلاع لـ"معاريف" يكشف فوز نتنياهو وانهيار المعسكر الصهيوني

الأخبار الرئيسية

مفترق حوارة - ارشيف

اصابة فلسطيتي بجراح بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس قرب حوارة

860x484 (1)

محدث: دويك يلغي المؤتمر بعد انتشار الامن في محيط التشريعي ومنع وصول الصحفيين

طلب عضوية دائمة لفلسطين بالامم المتحدة الشهر المقبل

وفد "حماس" برئاسة هنية يزور موسكو 15 يناير المقبل

k

تقرير امريكي: القصف الإسرائيلي استهدف وفدا من حزب الله واصابة قادة كبار