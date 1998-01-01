كلوب يكشف سبب معاناة محمد صلاح في بداية الموسم

وكالات / سما /

اعترف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن لاعبه المصري محمد صلاح عانى بعض الشئ في بداية الموسم الجاري.

وكشف المدرب الألماني يورجن كلوب عن السبب الرئيسي للظهور المتواضع للمصري محمد صلاح في بداية الموسم الحالي، الأمر الذي أقلق جماهير الردز بعض الشئ قبل أن يعود الملك المصري للتألق من جديد.

رتواجد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي في المؤتمر الصحفي الخاص قبل مباراة الردز القادمة ضد نيوكاسل غداً الأربعاء على ملعب أنفيلد لحساب الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد يورج كلوب أن الإصابة التي ضربت محمد صلاح ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التحامه القوي مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس كان لها تأثير سلبي على الملك المصري في كأس العالم وبداية الموسم الحالي مع ليفربول.

وصرح يورجن كلوب بشأن هذا الأمر قائلاً:” معاناة صلاح في بداية الموسم؟ يحتاج اللاعب دائماً لأن يكون جسده في حالة مثالية، في بداية الموسم لم يكن (صلاح) كذلك، في المكتب إن كنت تعاني من أى مشكلة فلن تتمكن من الكتابة.”