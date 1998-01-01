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كيليان مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب في فرنسا 2018

الأربعاء 26 ديسمبر 2018 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيليان مبابي يحصد جائزة أفضل لاعب في فرنسا 2018



وكالات / سما /

حصد كيليان مبابي نجم فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الشاب جائزة أفضل لاعب في فرنسا لعام 2018 من مجلة فرانس فوتبول الشهيرة.

وتفوق اللاعب البالغ من العمر 20 ربيعًا فقط على كل من أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني ورافاييل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني.

ويخلف أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2018  في روسيا، نجم تشيلسي الإنجليزي، نجولو كانتي، والذي حصد الجائزة نفسها في عام 2017.

ونشرت صحيفة ليكيب الفرنسية الحصلية التهديفية للاعب موناكو الفرنسي الأسبق هذا العام، حيث سجل 34 هدفًا في كل المسابقات، بواقع 25 هدفًا مع النادي الباريسي و9 أهداف أخرى مع منتخب الديوك الفرنسية.

وسبق لمبابي، الذي ربح لقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا مع فريق ملعب حديقة الأمراء، حصد جائزة أفضل لاعب شاب في 2018 والمقدمة من فرانس فوتبول لأول مرة.

ويأمل مبابي في تكرار نجاحات هذا العام، في الأعوام المقبلة، في ظل اهتمام ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته لتعزيز هجوم الفريق عقب رحيل كريستيانو رونالدو الصيف الماضي إلى يوفنتوس.

#كيليان مبابي

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