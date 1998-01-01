سولسكاير يتوعد فرق الدوري الإنجليزي بإطلاق صواريخه الهجومية !

وكالات / سما /

توعد السيد أولي جونار سولسكاير المدير الفني المؤقت لفريق نادي مانشستر يونايتد بإطلاق صواريخه الهجومية على فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان المدرب النرويجي والذي خلف البرتغالي جوزيه مورينيو على رأس العارضة الفنية للشياطين الحمر قد حقق الانتصار في مباراته الأولى على حساب كارديف بنتيجة عريضة، في مباراة استعاد فيها اليونايتد فلسفته الهجومية وقدم عرضًا مرضيًا للغاية بالنسبة لأنصاره.

وأكد صاحب الـ 45 عامًا عزمه على العودة إلى النهج الهجومي في إدارة مباريات أحمر مانشستر ومنح كامل الحرية لمهاجميه: بول بوجبا، ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال وجيسي لينجارد ليعبثوا بدفاعات الخصوم.

نجم مانشستر يونايتد السابق صرح قائلًا “إنه لن يحدث دائمًا مثلما حدث ضد كارديف، ولكن عليك أن تحاول وتخلق الفرص، ولكن الأمر كان ناجحًا ومن خلال السرعة المذهلة لدينا في الأمام، لا أعتقد أن أي فريق سيحب أن يركض مارسيال، بوجبا، لينجارد وراشفورد، أمامهم”.

وأضاف “لذا، لماذا ينبغي علينا أن نوقفهم؟ الفلسفة الهجومية موجودة في جدران مانشستر يونايتد. هذا تقليد، وهذا تاريخ، هذه هي الطريقة التي نلعب بها ونريد أن نلعب بها”.