أوناي إيمري يكشف حقيقة اقتراب نيمار من الانضمام للريال

وكالات / سما /

كشف الإسباني أوناي إيمري مدرب فريق آرسنال الإنجليزي الحالي عن حقيقة اقتراب انضمام النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لصفوف ريال مدريد.

وارتبط اسم نيمار دا سيلفا بالرحيل عن ناديه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي، والعودة مرة أخرى للعب في الدوري الإسباني.

وأشارت الصحف الإسبانية إلى أن نيمار يتمنى العودة لفريقه السابق برشلونة، ولكن يبدو بأن هذه المسألة ستكون صعبة بعض الشيء، لذلك سيتجه اللاعب للغريم التقليدي ريال مدريد.

وتحدث أوناي إيمري مدرب آرسنال الحالي، والذي عمل مع نيمار في باريس سان جيرمان الموسم الماضي حسب صحيفة “آس” الإسبانية قائلاً “هل سألني نيمار عن مسألة انضمامه لريال مدريد؟ تحدثت مع نيمار كثيرًا في مسيرته كلاعب كرة قدم، وبصراحة لديه شخصية مميزة للغاية”.

وأضاف “نيمار يتمتع بقلب جيد، وشخصية رائعة، ولا يحتاج إلى النصيحة في مثل هذه الأمور، فهو يعلم ما الذي يتوجب عليه فعله”.

وبسؤال أوناي إيمري عن إمكانية عودته إلى الدوري الإسباني كمدرب، رد قائلاً “لا أريد المزيد من الأموال، فقط أريد لاعبين جيدين، والفرصة التنافسية التي منحتني إياها إدارةآرسنال رائعة، وبالطبع الدوري الإسباني لأسباب مختلفة أحبه كثيرًا”.