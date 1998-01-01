نجم ليون يحذر: يمكننا فعلها ضد برشلونة في دوري الأبطال

وكالات / سما /

أعرب أنتوني لوبيس حارس مرمى فريق نادي ليون الفرنسي أن فريقه قادر على تخطي عقبة برشلونة الإسباني الصعبة في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقضت قرعة دور الـ 16 من المسابقة الأوروبية العريقة بصدام من العيار الثقيل بالنسبة لفريق الليج آن، بمواجهة البرسا، الطامح بقوة لاستعادة المجد الأوروبي والتتويج بلقب التشامبيونزليج هذا الموسم، بعدما غاب عن خزانة النادي منذ 2015.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا والتي قال فيها “في هذا العام، 2019، نحن متحمسون بأشياء كثيرة. سوف نفعل كل شيء ممكن من أجل كسب أحد لقبي الكأس المحلية. ستكون هدية رائعة بالنسبة لنا وللنادي”.

وأضاف “ولكن الجميع لديه مواجهتي ثمن النهائي ضد برشلونة في أذهانهم. ستكون المرة الأولى بالنسبة لي. إنه لقاء مدهش لألعبه. سوف نشاهد من قبل الجميع. ولماذا لا نؤمن بالنجاح، نحن نعرف أنه يمكننا فعلها”.

وتابع “أتذكر هدف جونينيو ضد البرسا في جيرلان أو التصدي المزدوج من كوبي في كامب نو. إنها ستكون فرصة أيضًا للالتقاء بسام (أومتيتي). ستكون لحظة خاصة”.