  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

"تفاصيل مثيرة"... قصة آخر كوب شاي تناوله خاشقجي في القنصلية قبل مقتله

الأربعاء 26 ديسمبر 2018 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"تفاصيل مثيرة"... قصة آخر كوب شاي تناوله خاشقجي في القنصلية قبل مقتله



واشنطن / وكالات /

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، رواية جديدة عن الدقائق الأخيرة في حياة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأعلنت تفاصيل قصة آخر كوب شاي تناوله خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول قبل مقتله.


وقالت الصحيفة الأمريكية، إن "خاشقجي وافق بعصبية على عرض لتناول كوب من الشاي داخل القنصلية السعودية من الفريق الذي قام بقتله، قبل لحظات من تخديره ومن ثَم قتله وتمزيق جثته".

ووفقا لـ"واشنطن بوست"، التي كانخاشقجي أحد المساهمين فيها بمقالات الرأي، فإنه عندما وصل إلى القنصلية السعودية سأله أحد أعضاء الفريق "عما إذا كان يرغب في تناول الشاي". وذكرت أن "صوت خاشقجي كانت تشوبه نبرة عصبية عندما وافق على تناول الشراب كشفت عن شعوره بعدم الارتياح".

وكانت الصحيفة الأمريكية قالت، في وقت سابق، إن خاشقجي، تلقى اتصالا هاتفيا من سعود القحطاني أحد المستشارين السابقين لولي العهد السعودي والمتهم بقتل الصحفي السعودي، وذلك في أكتوبر/ تشرين الأول 2017. وأكد القحطاني، لخاشقجي، أن تعليقاته على إصلاحات الأمير محمد بن سلمان، في المملكة، وضمنها السماح للمرأة بالقيادة، أثارت إعجاب ولي العهد. وزعمت أن المكالمة أثارت رعب خاشقجي، حيث فكر في أنه لم يعد يعيش تحت الحكم السعودي، ولكن ولي العهد يرصد كل كلمةٍ يكتبها.

وأعلنت النيابة العامة السعودية أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.

وكان النائب العام السعودي أعلن الشهر الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

أخبار ذات صلة

5bcabc13d43750e20f8b4569

تفاصيل مثيرة عن "الوجه المظلم" وعلاقته بمقتل خاشقجي

صور نشرها الإعلام التركي للفريق السعودي الذي قالت إنه قدم إلى إسطنبول لتنفيذ مهمة

موقع بريطاني يكشف تفاصيل”مروعة” لعملية تصفية خاشقجي داخل القنصلية السعودية

القنصلية السعودية

صحيفة صباح: تفاصيل "حرب الكاميرات" بين القنصلية السعودية والشرطة التركية

"سي إن إن" تنشر محادثات واتساب لخاشقجي "قد تكون سبب مقتله"

جمال خاشقجي - ارشيف

رويترز: مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول

خاشقجي وخطيبته

شاهد.. صور جديدة لدخول خاشقجي القنصلية وتوديعه لخطيبته

الأكثر قراءة اليوم

طالع .. وزارة التنمية بغزة تنشر أسماء مستفيدي منحة الـ 100$ القطرية

غداً ..صرف 100 دولار لـ50 ألف أسرة فقيرة بغزة وآلية جديدة للصرف

اللاعب المصري محمد صلاح يهدد بترك ليفربول حال ضم اي لاعب اسرائيلي له

الانتخابات الاسرائيلية و احتماليات التصعيد ..د. سفيان ابو زايدة

رجاء الجداوي تبكي أمام السيسي.. لهذا السبب (شاهد)

شاهد ..الدفاع الجوي السوري يتصدى لصواريخ إسرائيلية في أجواء ريف دمشق

تقرير امريكي: القصف الإسرائيلي استهدف وفدا من حزب الله واصابة قادة كبار

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

الأمن يحيط بالمجلس التشريعي قبل مؤتمر لعزيز الدويك

وفد "حماس" برئاسة هنية يزور موسكو 15 يناير المقبل

k

تقرير امريكي: القصف الإسرائيلي استهدف وفدا من حزب الله واصابة قادة كبار

بعد 8 سنوات .. الجامعة العربية ستعيد سوريا إلى صفوفها

نتنياهو يوقع على بناء 2500 وحدة استيطانية ومناطق صناعية في الضفة المحتلة