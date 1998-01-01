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مستشار ملك البحرين اليهودي : زيارة نتنياهو الرسمية إلى المنامة الشهر المقبل

الأربعاء 26 ديسمبر 2018 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار ملك البحرين اليهودي : زيارة نتنياهو الرسمية إلى المنامة الشهر المقبل



القدس المحتلة / سما /

كشف مستشار ملك البحرين موعد الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للعاصمة المنامة الشهر المقبل.

وقال مارك شناير مستشار العاهل البحريني للشؤون اليهودية في مملكة البحرين "إن الموعد الرسمي لزيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدولة البحرين العربية، هو الشهر المقبل لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين".

ويعتبر على نطاق واسع في اسرائيل أن مارك شناير الحاخام غير الرسمي لدول الخليج، والتقى شناير عدة مرات مع كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية، البحرين، وقطر. ولسنوات التي عقدت في ظل السرية الجزئية، تمكنت اسرائيل من تحقيق قفزة نوعية مع دول الخليج في الأشهر القليلة الماضية، صاحبتها مجموعة من الزيارات الرسمية المعلنة والتصريحات الصارخة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. تتوافق مع التصريحات الصادرة عن الحاخام مارك شناير، وهو ضيف دائم في قصور ملوك وامراء الخليج.

وفي حديثه خلال قمة الابتكارات الإسرائيلية في تشرين الأول/أكتوبر، ألمح نتنياهو إلى أن الدول المجاورة تخطب ود إسرائيل. وفي اليوم التالي وصل إلى عاصمة سلطنة عُمان، ليصبح أول مسؤول إسرائيلي يزور البلاد بشكل علني منذ أكثر من عشرين عاما.

وبعدها أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الشهر الجاري، ان سلطنة عمان ستسمح لطائرات اسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي، مؤكدا أنه يريد العمل وفق نهج مختلف عبر التقدم باتجاه تطبيع العلاقات مع الدول العربية دون المرور عبر حل الصراع مع الفلسطينيين.

وقال نتنياهو حول زيارته المفاجئة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى سلطنة عُمان التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، "عندما زرت سلطنة عمان تحدثت مع جلالة السلطان قابوس الذي أقرّ لي بأن شركة الطيران الإسرائيلية ال عال تستطيع التحليق فوق الأراضي العمانية".

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