اللاعب المصري محمد صلاح يهدد بترك ليفربول حال ضم اي لاعب اسرائيلي له

لندن/وكالات/

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نجم فريق ليفربول "محمد صلاح" قد يواجه مشكلة تهدد استمراره مع النادي الإنجليزي حيث يهدد النجم المصري بترك ليفربول حال ضم اي لاعب اسرائيلي اليه معتبرا ان اسرائيل دولة محتلة تقتل الفلسطينيين.

وذكرت شبكة "readliverpoolfc" الإنجليزية أن إدارة ليفربول تفكر في التعاقد مع لاعب فريق ريد سالزبورج "موانيس دابور" في موسم الانتقالات الشتوي المقبل.

وأفادت أن مسئولي النادي الإنجليزي يخططون لإضافة المزيد من القوة والدعم لخط هجوم الفريق.

"دابور" تألق بشكل كبير في الموسم الماضي حيث سجل 22 هدفًا في 32 مباراة في جميع المسابقات، حيث فاز فريقه بلقب بطولة الدوري النمساوي، ووصل إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي.

وأوضحت الشبكة ذاتها أن ليفربول أرسل كشافيه بالفعل لمتابعة "دابور" عن كثب تمهيدًا لإمكانية نقله إلى الأنفيلد.

وهناك مشكلة تتمثل في أن "دابور" مسلم من عرب 48 ويلعب في صفوف منتخب الكيان الصهيوني وهو ما قد يمثل أزمة بالنسبة للمصري "محمد صلاح".

"صلاح" سبق وأن أثار غضب جماهير الكيان الصهيوني عندما رفض مصافحة أحد لاعبي فريق مكابي تل أبيب في عام 2013 عندما كان لاعبًا لفريق بازل وذلك في مباراة تحديد المتأهل لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا آنذاك.

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