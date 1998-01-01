مقتل مواطن من ام الفحم وإصابة 2 اخرين في إطلاق نار قرب جنين شمال الضفة

رام الله / سما /

قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح ما بين متوسطة إلى خطيرة، اليوم الثلاثاء، بعد تعرضهم لإطلاق النار بالقرب من قرية أم الريحان في محافظة جنين شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر عبرية أن القتيل والمصابين فلسطينيين، دون أن توضح خلفية الحادث التي ما تزال قيد التحقيق.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الحادث وقع على طريق رقم (6535) ما بين منطقة أم الريحان وبلدة أم الفحم، مشيرة إلى أن النيران اطلقت على سيارة لأحد سكان أم الفحم، مما ادى إلى مقتله وإصابة اثنين آخرين كانا برفقته.

وقال مسعفون إنهم شاهدوا لدى وصولهم منطقة الحادث رجلا ملقى على الأرض واثنين آخرين داخل سيارة وقد أصيبوا جميعا بالرصاص.

ونقلت طائرة مروحية تابعة لنجمة داوود الحمراء المصابين الاثنين إلى مستشفى رمبام في حيفا للعلاج، ووصفت إصاباتهم ما بين متوسطة إلى خطيرة.