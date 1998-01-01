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تشاويش اوغلو : لا نعتبر قضية خاشقجي أزمة سياسية مع السعودية

الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشاويش اوغلو : لا نعتبر قضية خاشقجي أزمة سياسية مع السعودية



انقرة / وكالات /

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده لا تعتبر قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، أزمة سياسية بين أنقرة والرياض.

وقال تشاووش أوغلو، لعدد من الصحفيين، خلال تقييمه لسياسة تركيا الخارجية في 2018، إن السياسة التي اتبعتها بلاده بخصوص قضية مقتل خاشقجي، حظيت باحترام وتقدير المجتمع الدولي.

وذكر أن أنقرة تواصل العمل مع عدة دول على نقل قضية مقتل خاشقجي إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى وجود غموض يتعلق بالعديد من تفاصيل القضية، مثل المتعاون المحلي، والجهة التي أمرت بارتكاب الجريمة.

وأضاف: "التحقيقات في مقتل خاشقجي لم تكتمل بعد، والجميع ينتظر الآن شيئا من الأمم المتحدة، وتركيا تواصل العمل مع عدد من الدول لنقل هذا الملف إلى أروقة الأمم المتحدة".

المصدر: الأناضول

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