آرثور ميلو : أصلي من أجل عودة نيمار إلى برشلونة

وكالات / سما /

صرح البرازيلي آرثور ميلو متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني الحالي بأنه يصلي باستمرار من أجل عودة مواطنه نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوف البرسا من جديد.

وكان نيمار دا سيلفا قد رحل عن فريق برشلونة في صيف عام 2017، لينضم لنادي باريس سان جيرمان، بعد أن دفع الأخير الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي التي قدرت بـ 222 مليون يورو.

وأشارت التقارير الصحفية الإسبانية في الفترة الماضية عن رغبة نيمار في الرحيل عن باريس سان جيرمان، وشعوره بالندم على ترك ناديه السابق برشلونة.

وتحدث آرثور ميلو في تصريحات خاصة لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية قائلاً “أنا أصلي باستمرار من أجل عودة نيمار إلى برشلونة من جديد”.

وأضاف “نيمار ترك فراغًا كبيرًا في برشلونة، فهو من ضمن الأفضل بالتأكيد، وأنا بشكل شخصي أقوم بالكثير من العمل كي يتواجد مرة أخرى مع الفريق”.

وتابع “ولكن نيمار لديه حياة خاصة به، ويعلم ما الذي يتوجب عليه فعله، بصراحة لا أعلم مدى عمق تلك المفاوضات معه للعودة، وإذا كان هناك فرصة أصلاً لعودته مرة أخرى أم لا، ولكن نيمار يعترف صديقًا مقربًا بالنسبة لي، وأنا معجب به كثيرًا، وسأكون سعيدًا إذا عاد للبرسا من جديد”.