رجاء الجداوي تبكي أمام السيسي.. لهذا السبب (شاهد)

القاهرة / وكالات /

بكت الفنانة المصرية رجاء الجداوي أمام عبد الفتاح السيسي، خلال حضورها احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

الاحتفالية التي حملت عنوان "قادرون باختلاف"، وجه خلالها السيسي لشكر للجداوي على مجهوداتها التي قدمتها للفن.

وقال السيسي: "أنا أشكرك جدا، ربنا يديكي الصحة ويكرمك وستبقين طول عمرك شيك جدا".

وأضاف السيسي: "اوعي تفتكري إني بقولك شيك على اللبس بس.. لا والله.. شيك في كل حاجة.. ربنا يديكي الصحة.. متشكر متشكر".



وبكت رجاء الجداوي بعد كلمات المديح التي أهداها السيسي لها.

وقالت: "أنا أخذت أعلى وسام النهار ده".