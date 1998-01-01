  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

رجاء الجداوي تبكي أمام السيسي.. لهذا السبب (شاهد)

الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رجاء الجداوي تبكي أمام السيسي.. لهذا السبب (شاهد)



القاهرة / وكالات /

بكت الفنانة المصرية رجاء الجداوي أمام عبد الفتاح السيسي، خلال حضورها احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

الاحتفالية التي حملت عنوان "قادرون باختلاف"، وجه خلالها السيسي لشكر للجداوي على مجهوداتها التي قدمتها للفن.

وقال السيسي: "أنا أشكرك جدا، ربنا يديكي الصحة ويكرمك وستبقين طول عمرك شيك جدا".

وأضاف السيسي: "اوعي تفتكري إني بقولك شيك على اللبس بس.. لا والله.. شيك في كل حاجة.. ربنا يديكي الصحة.. متشكر متشكر".


وبكت رجاء الجداوي بعد كلمات المديح التي أهداها السيسي لها.

وقالت: "أنا أخذت أعلى وسام النهار ده".

أخبار ذات صلة

رجاء

فيديو.. رجاء الجداوي تكشف حقيقة زواجها من فنان شاب!

رجاء الجداوي

فيديو.. الفنانة رجاء الجداوي: شكلي من غير مكياج " قردة "

هيفا وهبي

شاهد: هيفاء تقاطع رأس السنة لأول مرة منذ 12 عاما.. لهذا السبب

لهذا السبب اعتزلت الفنانة ميس شلش

جورج قرداحي: لم أعتنق الإسلام لهذا السبب

نجوى كرم: زوجي السابق ضربني لهذا السبب !

الأكثر قراءة اليوم

مصدر رسمي: تصريحات زكي حول إيران لا تعبّر عن موقف القيادة ولا يمثل سوى نفسه

خبراء : حصول تسونامي في إسرائيل مسألة وقت

فيديو صادم : صحفي تونسي يضرم النار في جسده على طريقة البوعزيزي

معهد إسرائيلي يكشف توجيه أول إنذار إسرائيلي لابن سلمان

الرئيس عباس يبحث مع رئيس لجنة الانتخابات إجراء انتخابات تشريعية

"الزراعة" تسمح باستيراد زيت الزيتون والبصل من مصر وفقا لتلك الشروط ..

الشيخ الطوري يدخل السجن

الأخبار الرئيسية

غداً ..صرف 100 دولار لـ50 ألف أسرة فقيرة بغزة وآلية جديدة للصرف

بدء إجراءات حل كنيست الاحتلال استعدادا للانتخابات في 9 ابريل القادم

الادارة الامريكية تؤجل موعد إعلان "صفقة القرن "

12

"سما" تنشر نص قرار المحكمة الدستورية حول حل التشريعي وإجراء الانتخابات

مسيرات العودة غزة

27 اصابة في المسير البحري ..الفصائل تلوح باستخدام وسائل خشنة الجمعة القادمة