باقة من نجوم الغناء العربي يحيون احتفالات رأس السنة في مصر

وكالات / سما /

بدأت الاستعدادات لإحياء حفلات رأس السنة 2019 في مصر، وهو الموسم الأضخم الذي ينتظره الجمهور للتفاعل مع نجومهم في حفلات ” اللايف”.

وكان المطرب المصري عمرو دياب أول المتعاقدين على هذه الحفلات، إذ تعاقد على إحياء حفلين غنائيين، الأول في مصر بفندق “ريكسوس” في مدينة شرم الشيخ في 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أما الثاني فسيكون في اليوم التالي بجزيرة المارية في أبوظبي، وهي المرة الرابعة التي يحيى فيها الهضبة حفل رأس السنة بالإمارات، وهو أعلى المطربين أجرا إذ حصل على 180 ألف دولار “أي ما يعادل 3 مليون و200 ألف جنيه مصري” مقابل إحياء الحفل.

أما المطرب المصري تامر حسني، فيحيي حفلا غنائيا يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول بأحد فنادق “ريكسوس” في شرم الشيخ، ويتقاضي 120 ألف دولار (2 مليون جنيه مصري).

ويحيي الفنان التونسي صابر الرباعي، حفل رأس السنة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بصحبة المطربة المصرية شيرين التي حصلت على 60 ألف دولار (مليون و100 ألف جنيه)، مقابل إحياء الحفل.

وسيتم بناء ديكور خاص على سطح مياه نيل القاهرة الساحر في مكان الحفل، يستوعب أكثر من 3 آلاف مدعو، مع شاشة عرض عملاقة بحجم واجهة فندق “المريديان” القديم، لعرض فعاليات الحدث الضخم لحظة بلحظة، ليتابعه الجمهور في محيط مكان الحفل.

ويحيي النجم اللبنانى وائل جسار، حفلين أحدهما بفندق سيتي ستارز بالقاهرة والحفل الثاني بفندق نايل ريتز كارلتون، ويتقاضي وائل جسار مليون جنيه مقابل إحياء الحفل الواحد.

ويُحيى المطرب علي الحجار حفلاً غنائيًا على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، ومن المقرر أن يقدم مجموعة متميزة من أغانيه منها: اصحوا يا ناس، الأحلام، أخبى ليه، أشوف الليل، أصرخ، أحلام بسيطة، أدعوك لبلدى، الحلم، المال والبنون، على قد ما حبينا، وزى الهوا.

وتعاقدت الراقصات أيضا على إحياء عدد كبير من حفلات العام الجديد، إذ تعود الراقصة فيفي عبده للرقص الشرقي من جديد، بعد انقطاع دام لسنوات، وستحيي حفلين في ليلة رأس السنة، أحدهما في فندق “نايل ريتز كارلتون” المطل على النيل، بمشاركة محمد فؤاد وحكيم والراقصة الأرمينية صوفينار.

أما النصبب الأكبر للراقصات في الاحتفالات فكان للراقصات الأجنبيات إذ ستحيي الراقصة الروسية جوهرة 6 حفلات، تليها الراقصة صوفينار بحفلتين، ثم الراقصة آلا كوشنير في المرتبة الثالثة بحفلتين وكذلك الراقصة انستازيا،، بينما كانت في المرتبة الخامسة الراقصة اوكسانا بحفلة واحدة.