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مصرية تطلب الخلع من زوجها بسبب إدمانه أفلام الكرتون

الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرية تطلب الخلع من زوجها بسبب إدمانه أفلام الكرتون



وكالات / سما /

أقامت مصرية دعوى خلع صد زوجها أمام محكمة الأسرة، بسبب إدمانه مشاهدة أفلام الكرتون.

وأقامت المصرية الدعوى وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية بسبب انشغال زوجها عنها، وقضاء وقته في مشاهدة أفلام الكرتون، مضيفة أنها لا تستطيع متابعة برامجها المفضلة بالتلفزيون بسبب سيطرة زوجها عليه ومنعها من مشاهدته.

وقالت الزوجة التي تبلغ من العمر 27 عاما في دعواها، إن زوجها أدمن مشاهدة أفلام الكرتون وسبونج بوب والسنافر، ويقضي أوقاتا طويلة أمام التلفزيون لمشاهدة هذه البرامج، دون أن يسمح لها بمشاهدة برامجها المفضلة.

وذكرت أنها تزوجت بعد قصة حب ولكن عقب الزواج اكتشفت إدمان زوجها لمشاهدة أفلام الكرتون، وتقليده للشخصيات الكرتونية حتى تصرفاته تميل للطفولة وأفعال الصغار ، مضيفة أنها حاولت إقناعه بتغيير سلوكياته وتصرفاته لكنه لم يستجب.

وقالت الزوجة المصرية إنها فشلت في التوافق مع زوجها، وساد الملل حياتها، ولذلك اضطرت لمغادرة منزل الزوجية والإقامة في منزل والدها حتى يعود زوجها لرشده، مشيرة إلى أن والدها طلب منه الإقلاع عن مشاهدة الكرتون مرة أخرى حرصا على حياته الزوجية وإعادة المياه لمجاريها لكنه رفض.

وأشارت إلى أنها قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى الخلع بعدما فشلت كل محاولاتها في الطلاق من زوجها وفشلها في تغيير سلوكياته.

#مصرية #الخلع #أفلام الكرتون

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