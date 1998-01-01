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شركة تصرف لموظفيها رواتب مضاعفة.. ثم تصدمهم

الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة تصرف لموظفيها رواتب مضاعفة.. ثم تصدمهم



وكالات / سما /

في مفاجئة سعيدة قبل عيد الميلاد، حصل 4300 موظف سويسري بشركة "أكسا" الفرنسية للتأمين على مثلي راتبهم المعتاد في شهر ديسمبر، لكن سرعان ما تبددت سعادتهم عندما عرفوا أنه لن يُسمح لهم بالاحتفاظ بالمال الزائد.

وقالت "أكسا" إن الخطأ، الذي كتبت عنه صحيفة تاجيس- أنت سايجر اليومية وأكدته شركة التأمين اليوم الاثنين، حدث بسبب خطأ وقع بين الشركة والبنك الذي يتولى تحويل الرواتب. وللموظفين حرية الاختيار بين إعادة المال أو اعتباره أجرا مقدما عن شهر يناير.

ولم تكشف "أكسا" على الفور حجم المبلغ الذي دفعته بالخطأ، لكن بناء على متوسط الأجور في سويسرا، الذي يقدر بنحو 85 ألف فرنك سويسري سنويا، قد يكون المبلغ الزائد أكثر من 30 مليون فرنك سويسري (30 مليون دولار).

وقال متحدث باسم "أكسا" للصحيفة "كان من الممكن أن يحدث ما هو أسوأ... أهم شيء هو أن جميع الموظفين حصلوا على راتب شهر ديسمبر قبل عيد الميلاد".

#شركة #موظفين #رواتب

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