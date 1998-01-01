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لاعب جنوى يقهر لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى

الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 09:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب جنوى يقهر لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى



وكالات / سما /

قاد البولندي كريستوف بياتشيك فريقه جنوى لفوز ثمين على نظيره أتالانتا (3-1)، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات الرياضية، أن بياتشيك سجل 13 هدفا في ملعب فريقه بجميع المسابقات خلال منافسات الموسم الجاري 2018-2019, بعدما أحرز هدفا لجنوى خلال لقاء أتالانتا الأخير.

وأوضحت "أوبتا", أن المهاجم الدولي البولندي أصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في ملعب فريقه، بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم, إذ لم يحقق أحد هذا الرقم حتى الآن.

ويحتل بياتشيك صدارة ترتيب الهدافين بالدوري الإيطالي "الكالتشيو" هذا الموسم، برصيد 13 هدفا, رغم أنه لا يزال لم يتخط "23 عاما", علما أن قيمته التسويقية تبلغ في الوقت الحالي 15 مليون يورو.

يشار إلى أن بياتشيك يلعب أول مواسمه مع جنوى, ونجح بفضل لمسته التهديفية الرائعة, بخطف الأنظار في وسائل الإعلام العالمية, خاصة أنه سجل حتى الآن 19 هدفا مع الفريق الإيطالي بشكل عام خلال 19 مباراة, وهو رقم أكثر من رائع بالنسبة للنجم البولندي.

#جنوى #الدوريات الأوروبية

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