يوفنتوس سيتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل في شهر يناير

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية بأن نادي يوفنتوس سيتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل على الأقل، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وارتبط نادي يوفنتوس في الأيام الأخيرة بالعديد من الصفقات التي من المتوقع إبرامها في الميركاتو الشتوي القادم، والصحيفة الإيطالية “توتوسبورت” أكدت بأن إدارة السيدة العجوز ستتحرك وتتعاقد مع صفقة كبيرة على الأقل في شهر يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة أن النجم الفرنسي بول بوجبا متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وإيسكو لاعب ريال مدريد الإسباني هما النجمان الأبرز اللذان قد يتواجدا في صفوف اليوفي بالنصف الثاني من هذا الموسم.

وأكملت الصحيفة أن بوجبا لديه العديد من المشاكل مع إدارة مانشستر يونايتد بسبب ما فعله المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو معه قبل إقالة الأخير، ونفس الشيء بالنسبة لإيسكو الذي أصبح حبيس دكة البدلاء مع المرينجي، لذلك سيتعاقد اليوفي مع إيسكو أو بوجبا في الميركاتو الشتوي.

وذكرت “توتوسبورت” بأن هناك صفقة أخرى منتظرة لليوفي، وهو التعاقد مع الويلزي آرون رامسي لاعب آرسنال الإنجليزي، ولكن هذه الصفقة ستكون في الصيف المقبل بعد انتهاء عقد متوسط الميدان مع ناديه الجانرز.