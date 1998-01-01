الأتلتي يصفع بايرن ميونيخ وينجح في الإبقاء على هيرنانديز

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “آس” الإسبانية بأن الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس هيرنانديز مستمر مع فريقه أتلتيكو مدريد، ولن يرحل عن صفوف الأتلتي خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وكانت التقارير الصحفية الإسبانية قد أشارت منذ عدة أيام إلى توصل نادي بايرن ميونيخ الألماني لاتفاق مع اللاعب لوكاس هيرنانديز بشأن التعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بدفع الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد الذي يقدر بـ 80 مليون يورو.

وبعدها خرج مسؤولو بايرن ميونيخ للحديث عن هذا الأمر، ونفي مسألة توصلهم لاتفاق مع لوكاس هيرنانديز، ونفس الشيء بالنسبة لإدارة الأتلتي التي نفت الأمر.

وذكرت صحيفة “آس” بأن لوكاس هيرنانديز لن يترك الأتلتي في الميركاتو المقبل، بعد المفاوضات التي حدثت بين إدارة النادي الإسباني، ونظيرتها في البايرن.

وأشارت الصحيفة أن إدارة البايرن أبدت اهتمامها بضم اللاعب الفرنسي، ولكن مسؤولوأتلتيكو مدريد رفضوا الاستغناء عن اللاعب، لذلك توقفت المفاوضات، ولوكاس هيرنانديز سيستمر مع الأتلتي.

وأكملت “آس” أن إدارة أتلتيكو مدريد ترغب في تجديد عقد لاعبها الفرنسي لوكاس هيرنانديز، وستبدأ مفاوضاتها معه عقب انتهاء فترة أعياد الميلاد، ولكن على كل حال فإن اللاعب مستمر مع الفريق حتى الصيف المقبل على أقل تقدير.

وأوضحت الصحيفة أن العلاقة المميزة التي تجمع بين إدارتي أتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ كانت السبب في استمرار اللاعب مع ناديه الأتلتي، وعقب نهاية هذا الموسم سيتخذ اللاعب قراره سواء بالاستمرار أو الانضمام للبايرن.