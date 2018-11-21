الشيخ الطوري يدخل السجن

القدس المحتلة / سما /

دخل الشيخ صيّاح الطوري (69 عاما) من قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف إسرائيليا في النقب، سجن الرملة لقضاء محكوميته بالحبس الفعلي 10 أشهر، صباح اليوم الثلاثاء.

وانطلقت مسيرة سيارات من العراقيب برفقة الطوري، ترفع أعلاما ورايات حملت صوره، بمشاركة العديد من سكان قريته وأهالي النقب ونواب عن القائمة المشتركة وشخصيات وقيادات سياسية وجماهيرية من المجتمع العربي، ووصلت المسيرة إلى مدينة رهط وانضم إليها العشرات من الناشطين لتواصل طريقها لسجن الرملة، ونظمت وقفة تضامنية مع الطوري، قبيل دخوله السجن.

وكانت المحكمة العليا قد ردت في تاريخ 21.11.2018 طلب الاستئناف الذي تقدم به شحدة ابن بري، محامي الطوري، وأبقت على عقوبة السجن 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 36 ألف شيكل التي فرضتها محكمة الصلح في بئر السبع ضد الطوري.