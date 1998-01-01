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صفقة هيجواين وموراتا بين ميلان وتشيلسي تمت !

الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة هيجواين وموراتا بين ميلان وتشيلسي تمت !



وكالات / سما /

وصل ناديا تشيلسي الإنجليزي وآي سي ميلان الإيطالي لمرحلة متقدمة من المفاوضات من أجل اتمام الصفقة التبادلية ، التي تتضمن انتقال المهاجم الأرجنتيني المعار من يوفنتوس إلى ملعب ستامفورد بريدج ، مقابل انضمام الإسباني ألفارو موراتا لتشكيلة الروسونيري.

وبدأت المفاوضات مؤخراً وفقاً للتقارير الصحفية من أجل اتمام الصفقة التبادلية ، في ظل الوضع السيء لكل من جونزالو هيجواين مع ميلان ، وألفارو موراتا في تشيلسي.

وأفادت شبكة “سبورت ميدياسيت” التلفزيونية الإيطالية أن الاتفاق تم بين تشيلسي وميلان على الصفقة.

وهنالك خياران للصفقة النهائية ، الأول بإنهاء إعارة هيجواين لميلان وانتقاله إلى تشيلسي حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء بشكلٍ نهائي ، مقابل إعارة ألفارو موراتا للروسونيري لمدة 18 شهراً.

والحيار الثاني مبادلة بين اللاعبين مع احتمال عودة هيجواين لميلان في الصيف القادم.

وهنالك صفقات أخرى على الطاولة ، وتخص انتقال لاعبي الوسط الفرنسي تيمو باكايوكو والإسباني سيسك فابريجاس إلى ميلان.

ولم يسجل موراتا أي هدف في أخر 3 مباريات لتشيلسي ، ويصوم هيجواين عن التهديف منذ شهر أكتوبر المنقضي.

#هيجواين #ميلان

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