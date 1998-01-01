برشلونة يخشى على أومتيتي من مصير بويول

وكالات / سما /

قالت وسائل الإعلام الإسبانية مساء اليوم الاثنين، أن نادي برشلونة أصبح في حالة قلق دائم بسبب كثرة إصابات مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي هذا الموسم.

وغاب صامويل أومتيتي عن معظم مباريات برشلونة هذا الموسم حتى الآن بسبب مشاكل في الركبة لديه، الأمر الذي يقلق إدارة برشلونة وجهازه الفني كثيراً خلال الفترة الحالية.

وكان نادي برشلونة قد أعلن بشكل رسمي عودة مدافعه الفرنسي من الخارج لإكمال العلاج في مقر تدريبات النادي الكتالوني، من أجل التركيز عليه من قبل الجهاز الطبي للبرسا ووضعه تحت ملاحظة متحفظة.

وسجل صامويل أوميتي ظهور واحد فقط مع برشلونة حتى الآن منذ أول إصابة تعرض لها في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر الماضي أى بعد حوال شهر من بداية الموسم الجاري.

وعاد صامويل أومتيتي من الإصابة ليشارك أساسياً في مباراة الفريق ضد أتلتيكو مدريد بداية شهر نوفمبر، ولكنه تلقى ضربة أخرى بتجدد الإصابة في نفس المكان الركبة اليسرى.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن سن أومتيتي الصغير هو الذي يقلق برشلونة كثيراً بسبب نوعية الإصابة التي يعاني منها حالياً، وأن هذا النوع من الإصابات يأتي غالباً للاعبي الأكبر سناً.

وتابعت الصحيفة الإسبانية تقريرها، أن أومتيتي يعاني تقريباً من نفس المشاكل التي عانى منها كارلس بويول قائد برشلونة السابق والتي دفعته للاعتزال مبكراً.

ورفض المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بعض الاقتراحات التي نصحته لإجراء عملية جراحية في ركبته اليسرى التي يعاني منها من شهر مايو من الموسم الماضي قبل انطلاق مشواره مع منتخب فرنسا في كأس العالم.