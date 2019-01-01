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"الزراعة" تسمح باستيراد زيت الزيتون والبصل من مصر وفقا لتلك الشروط ..

الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الزراعة" تسمح باستيراد زيت الزيتون والبصل من مصر وفقا لتلك الشروط ..



غزة / سما /

أعلنت وزارة الرزاعة في قطاع غزة عن سماحها باستيراد زيت الزيتون من جهمورية مصر العربية وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15/1/2019.

وأوضحت "الزراعة" في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن قرارها جاء في ظل عجز السوق المحلي من تغطية احتياجات المستهلكين في قطاع نتيجة نقص الكميات المتوفرة من زيت الزيتون المحلي.

واشترطت أن يكون زيت الزيتون المستورد مطابق تمامًا لمعايير الجودة والمواصفات المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.

ودعت الوزارة التجار الذين يرغبون باستيراد هذه السلعة التوجه إلى وزارتي الزراعة والإقتصاد للحصول على إذن استيراد لسلعة زيت الزيتون، إضافةً إلى كتاب منها يحدد فيه الكمية التي يستطيع إدخالها التاجر، وموعد إدخالها.

كما أعلنت وزارة الزراعة أنها ستسمح باستيراد  البصل من مصر يوم الثلاثاء الموافق 1/1/2019م. 

وشدّدت أنها لن تسمح بإدخال البصل الذي عليه سواد أو عفن أو أضرار بيئية.

#الزراعة #زيت الزيتون

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