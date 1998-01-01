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أقوى 10 فرق هجومياً في الدوريات الأوروبية الكبرى

الإثنين 24 ديسمبر 2018 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
أقوى 10 فرق هجومياً في الدوريات الأوروبية الكبرى



وكالات / سما /

انقضى نصف الموسم تقريباً في جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، وسنشهد فترة توقف في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا بمناسبة عطلة أعياد الميلاد، بينما سوف يستمر الدوري الإنجليزي بجولة “البوكسينج داي” التي ستلعب يوم الأربعاء القادم.

ويتربع باريس سان جيرمان على صدارة قائمة أقوى الفرق هجومياً في الدوريات الأوروبية، حيث أحرز 50 هدفاً خلال 17 جولة، بمعدل 2.9 هدف في المباراة الواحدة، ويعد هذا أمراً طبيعياً لوجود ثلاثي هجومي قوي متمثل بنيمار وإدينسون كافاني وكيليان مبابي، دون أن ننسى أن بطولة الدوري الفرنسي هي الأضعف بين البطولات الكبرى.

ويأتي برشلونة في المرتبة الثانية في القائمة برصيد 48 هدف خلال 17 مباراة، بمعدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة، متفوقاً على مانشستر سيتي الذي سجل 50 هدفاَ في الدوري الإنجليزي لكن خلال 18 مباراة، بمعدل 2.7.

وفيما يلي ترتيب أقوى الفرق هجومياً في اوروبا بحسب المعدل التهديفي:-

باريس سان جيرمان: 50 هدف – 17 مباراة – 2.9 هدف في المباراة الواحدة

برشلونة: 48 هدف – 17 مباراة – 2.8 هدف في المباراة الواحدة

مانشستر سيتي: 50 هدف – 18 مباراة – 2.7 هدف في المباراة الواحدة

بوروسيا دورتموند: 44 هف – 17 مباراة 2.6 هدف في المباراة الواحدة

آرسنال: 40 هدف – 18 مباراة – 2.2 هف في المباراة الواحدة

ليفربول: 39 هدف – 18 مباراة – 2.2 هدف في المباراة الواحدة

بايرن ميونخ: 36 هدف – 17 مباراة – 2.1 هدف في المباراة الواحدة

بوروسيا مونشنجلادباخ: 36 هدف – 17 مباراة – 2.1 هدف في المباراة الواحدة

يوفنتوس: 34 هدف  – 17 مباراة – هدفان في المباراة الواحدة

نابولي: 34 هدف – 17 مباراة – هدفان في المباراة الواحدة

#هجوم #الدوريات الأوروبية

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