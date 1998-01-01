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انتخابات ساجور: العليا تقبل بإعادة فحص الأصوات المزدوجة

الإثنين 24 ديسمبر 2018 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انتخابات ساجور: العليا تقبل بإعادة فحص الأصوات المزدوجة



عرب 48

نظرت المحكمة العليا في القدس، أمس الأحد، في الاستئناف الذي تقدم به مرشح الرئاسة لمجلس ساجور، حاتم غانم، في أعقاب رفض الاستئناف الذي تقدم به لمحكمة الشؤون الإدارية في حيفا.

واستجابت المحكمة لطلب المستأنف بإعادة فحص الأصوات التي جرى إلغاؤها (الأصوات المزدوجة والثلاثية والأوراق المطوية) وبمشاهدة فيديو فرز الأصوات الذي قامت الشرطة بتوثيقه بعد عملية الاقتراع، لكن في الوقت ذاته رفضت طلبه بفحص الأصوات التي دونت بخط يد وبقلم حبر ليس باللون الأزرق.

وبناء عليه، سيتم فحص هذه الأصوات ومشاهدة التوثيق من قبل المرشح حاتم غانم والرئيس جبر حمود أو ممثلين عنهما، خصوصًا وأن الفارق بينهما في الانتخابات كان 10 أصوات فقط.

وفي حديث لـ"عرب 48" مع المحامي عماد دكور الموكل بالدفاع عن رئيس المجلس المحلي، جبر حمود، قال إن "المحكمة العليا رفضت بالأمس طلب المستأنف بفحص الأصوات المسجلة بخط يد وبقلم حبر ليس باللون الأزرق، وبالتالي فإن العامود الفقري للاستئناف قد سقط باعتبار أنه المطلب الأساسي له".

وأضاف أنه "في المقابل وافقت المحكمة على طلب تقدم به المستأنف بإعادة فحص الأصوات فيما لو كان هناك أصواتا مزدوجة أو ثلاثية بالإضافة إلى أوراق مطوية لكلا الطرفين، على أن تبت به محكمة الشؤون الإدارية في غضون شهر".

وختم دكور بالقول: "نحن متفائلون بعدما تبنت المحكمتان ادعاءاتنا برفض الادعاء الأساسي للمستأنف، وقد قطعنا شوطا كبيرا، ونأمل خيرا في نهاية المطاف".

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