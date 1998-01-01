الممثلة "درّة" تشارك في مسلسل سوري لأول مرة بعد 12 عاماً في الدراما المصرية

وكالات / سما /

كشفت الممثلة التونسية درّة عن توقيعها للانضمام إلى طاقم المسلسل السوري “الحرملك”، وتعد هذه المشاركة الأولى لدرّة في الدراما السورية بعد 12 عاماً من العمل في المسلسلات والأفلام المصرية.

جاء ذلك من خلال بيان نشرته الممثلة التونسية على حسابها الرسمي في إنستغرام، الأحد 16 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وكتبت الممثلة التونسية في مطلع البيان: “أودّ أن أُعلن اليوم عن توقيعي المسلسل العربي الضخم (الحرملك)”.

وتابعت: “المسلسل من إنتاج كلاكيت ميديا، وتأليف سليمان عبد العزيز، وإخراج تامر إسحاق، وهو تاريخي شامي”.

وأشارت إلى أنها ستؤدي دور البطلة “حنّة”، مضيفة: “وهي شخصية جديدة وقوية مع النجوم جمال سليمان وباسل خياط وباسم ياخور وسلافة معمار وسامر المصري وقيس الشيخ نجيب”.

واختتمت قائلة: “أتمنى أن نوفّق في تقديم عمل فني مهم وممتع للمشاهد العربي”.