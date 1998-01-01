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ارتفاع عدد المنازل العربية المهدومة داخل اسرائيل في 2018

الإثنين 24 ديسمبر 2018 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع عدد المنازل العربية المهدومة داخل اسرائيل في 2018



القدس المحتلة/سما/

رصدت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيل ارتفاع ملموس العام الحالي في عدد المنازل العربية "غير القانونية" التي هدمتها السلطات الإسرائيلية داخل اراضي فلسطين عام 48.

وفيما ناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي أمس تقريرا بشأن تطبيق قوانين البناء في الوسط العربي، أفادت صحيفة يسرائيل هيوم، بأن ارتفاعا ملموسا طرأ العام الحالي على عدد المنازل "غير القانونية" التي تم هدمها.

وهدمت اسرائيل وفقا للصحيفة حوالي 190 منزلا، مقارنة مع 52 منزلا العام الماضي. وبالتوازي طرأ انخفاض ملحوظ على عدد المنازل التي شُرع في بنائها دون تراخيص.

وأشير كذلك إلى أن السلطات الاسرائيلي المختصة بدأت العام الجاري ولأول مرة مصادرة المركبات والآليات الهندسية المستخدمة في تشييد مبان غير مرخصة، حيث صودرت حوالي 70 آلية بين جرافة وجبّالة وشاحنة، معظمها في منطقة الشمالي.

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