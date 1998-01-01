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فيديو.. دب مفترس يتحول إلى نجم فوتوغرافي!

الإثنين 24 ديسمبر 2018 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. دب مفترس يتحول إلى نجم فوتوغرافي!



وكالات / سما /

انتشر على يوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي فيديو عجيب لدب أبيض، يعد من أشر وأخطر الدببة على الأرض، يتحول إلى عارض أمام عدسة مصور روسي محترف.

وتظهر مشاهد الفيديو جرأة منقطعة النظير للمصور والفنان الروسي، مكسيم ديمينوف، الذي يصور الطبيعة بما فيها من كائنات، ويتعامل مع الحيوان المفترس وكأنه نجم تصوير ويقترب منه لمسافات خطرة على حياته.

ونشاهد كيف يقترب الدب من ديمينوف ومن معدات التصور خاصته عدة مرات، أثناء قيام المصور بالتقاط صور للدب في وضعيات مختلفة، وكيف يتعامل المصور الروسي ببرود أعصاب وكأن الذي يقف أمامه حيوان أليف.

وبالفعل، يصور الفيديو لحظات بديعة لتحركات الدب وكأنه نجم مشهور يأخذ وضعيات مختلفة أمام الكاميرا، ويدفعه إلى هذا التصرف، على ما يبدو، فضوله منقطع النظير.

ويشارك ديمينوف بنشاطات فرقة "حراس الدببة"، التي تقوم بدوريات تراقب الأراضي الشمالية (ساحل المحيط المتجمد الشمالي في ياقوتيا وتشوكوتكا) خلال فترة هجرة دببة القطب، من سبتمبر إلى يناير.

#الدب

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