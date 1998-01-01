  1. الرئيسية
  2. الصحة

هل تشعر بالتعب؟ هذا هو السبب!

الإثنين 24 ديسمبر 2018 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل تشعر بالتعب؟ هذا هو السبب!



وكالات / سما /

تمكن فريق من العلماء من الكلية الملكية البريطانية في لندن، من اكتشاف وتحديد أحد أسباب متلازمة التعب المزمنChronic fatigue syndrome أو اختصارا CFS.

وتبين من الدراسة المذكورة، أن السبب قد يكمن في فرط نشاط جهاز المناعة.

وجاء في نتائج الدراسة التي نشرتها مجلة Psychoneuroendocrinology، أن المتلازمة المذكورة والعوامل التي تثيرها، لا تزال غامضة ولم تدرس بشكل كاف بعد.

ومع ذلك، رجح الكثير من الدراسات السابقة ألا يكون مكمن المرض في العامل النفسي، لأن عوارض متلازمة CFS تظهر في الكثير من الأحيان بعد الإصابة بنزلة برد شديدة أو نتيجة للعدوى الفيروسية.

واكتشف فريق العلماء، بقيادة البروفيسور كارمين باريانتا، أن هذا ممكن في حال وجود جهاز مناعي يميل لإبداء ردود الفعل المفرطة ويعتقد العلماء أن لهذا العامل أصولا وراثية.

#التعب

أخبار ذات صلة

ما الذي يحدث حقاً عندما تشعر بالحكة؟

ما هي العادات التي تجعلك تشعر بالسعادة خلال العمل؟

سرطان - ارشيف

السبب الرئيس للسرطان!!

لا تتناول الشاي بعد الطعام... و السبب !

الحظ السيء هو السبب الأول للسرطان!

تحذير من تناول البسكويت والكعك ما السبب؟

الأكثر قراءة اليوم

كشف بعض تفاصيل اغتيال نعالوة.. جنود اليمام أطلقوا النار تجاهه بعد أن أصاب "الكلب رامبو"

الاعلام العبري : توتر في مستوطنات الغلاف بعد تهديدات فصائل غزة

طالع الرابط ... صرف مساعدات مالية للمئات من جرحى مسيرة العودة

نسخة قرآن مترجمة وثوب فلسطيني أمام الكونغرس مطلع العام المقبل

الغرفة المشتركة للمقاومة : الجمعة القادم اختبار لنوايا الاحتلال وردودنا جاهزة وقاسية

والا العبري : الجيش متأهب ويقوم بإجراءات وقائية على حدود غزة خشية من رد المقاومة

فيديو| تسونامي يبتلع موسيقيين على مسرح وجمهورهم

الأخبار الرئيسية

حدود غزة -ارشيفية

هكذا يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لأحداث الجمعة القادمة على حدود غزة

93132

قطر تجري مشاورات مع حاخام لمعرفة كيفية الترفيه عن المشجعين اليهود خلال مونديال 2022

بعد تهديد المقاومة.. صحيفة: وفد أمني مصري الى غزة لمنع كسر "اتفاق التهدئة"

جنرال إسرائيلي يهاجم أيزيكوت و يطالب بالإسراع في إسقاط حكم حماس

اردوغان وترامب

التلفزيون الاسرائيلي : تل ابيب تخشى التقارب الشخصي بين إردوغان وترامب