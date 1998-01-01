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قطر تجري مشاورات مع حاخام لمعرفة كيفية الترفيه عن المشجعين اليهود خلال مونديال 2022

الإثنين 24 ديسمبر 2018 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تجري مشاورات مع حاخام لمعرفة كيفية الترفيه عن المشجعين اليهود خلال مونديال 2022



القدس المحتلة / سما /

تستعد دولة قطر لاستضافة الآلاف من الإسرائيليين واليهود قبل مباريات كأس العالم المقرر إقامتها في الدوحة عام 2022.

وحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، التقى مسؤول قطري التقي مؤخراً الحاخام اليهودي مارك شنير في الولايات المتحدة وطلب منه المساعدة في إيجاد حلول للمشجعين اليهود وما يحتاجونه من طعام وطقوس أخرى خلال الحضور لمشاهدة المباريات.

ورداً على سؤال عما إذا كان سيسمح للقطريين ببناء كنيس يهودي للجماهير هناك، قال شنير: "لا تعليق إنهم جاءوا من أجل تقديم المشورة لهم في كيفية الترفيه عن المشجعين اليهود وبدأنا في مناقشة التفاصيل.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان الحكومة القطرية عن استثمار 200 مليار دولار في الأعمال التحضيرية وبناء مدينة رياضية مثل حديقة أولمبية تضم 8 ملاعب.

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