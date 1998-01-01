نبيل فقير قد يكون صفقة ريال مدريد الشتوية !

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن نبيل فقير نجم فريق ليون الفرنسي قد عُرض على إدارة نادي ريال مدريد للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن بالفعل بدأ تحركات الأندية من أجل الاستعداد للميركاتو الشتوي، وبالطبع ريال مدريد سيرتبط اسمه بأكثر من لاعب في تلك الفترة.

وأوضحت “ماركا” بأن اللاعب الفرنسي نبيل فقير ابن 25 عامًا قد عُرض على إدارة ريال مدريد، الذي يلعب في وسط الملعب الهجومي، ولديه إمكانيات بدنية جيدة، بالإضافة لمهارته العالية.

وهذه ليست المرة الأولى التي ارتبط بها نبيل فقير بالانتقال لريال مدريد، فالميركاتو الصيفي الماضي شهد ارتباط اسم اللاعب الفرنسي بالانضمام للمرينجي، خاصةً وأن فريق برشلونة الإسباني اهتم بالتعاقد مع لاعب نادي ليون.

وأكملت الصحيفة أن عقد نبيل فقير سينتهي في صيف عام 2020، وهذا شيء يدعو للقلق بالنسبة لإدارة النادي الفرنسي، خاصةً وأن اللاعب يرفض تمديد عقده في الوقت الحالي، لذلك سيكون خيار رحيله متاحًا في الفترة المقبلة.

وبالنسبة لريال مدريد، فإن إدارة النادي الملكي تدرس بجدية فكرة التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الشتوية، وسترى مدى حاجة المرينجي للنجم الفرنسي في الفترة الحالية.

الجدير بالذكر أن نبيل فقير قد لعب 16 مباراة حتى الآن مع فريقه ليون، ونجح في تسجيل ستة أهداف، وصنع 4 آخرين.