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كوتينيو يخطط للإطاحة بديمبيلي مع بداية دوري أبطال أوروبا

الإثنين 24 ديسمبر 2018 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوتينيو يخطط للإطاحة بديمبيلي مع بداية دوري أبطال أوروبا



وكالات / سما /

نشرت صحيفة سبورت الإسبانية تقريراً يسلط الضوء على وضع فيليب كوتينيو في برشلونة خلال الأسابيع الأخيرة بعد خسارة مركزه الأساسي لمصلحة زميله الشاب عثمان ديمبيلي.

 

وبدأ كوتينيو الموسم بشكل مثالي ونجح في الحصول على مقعد أساسي في تشكيلة المدرب إرنستو فالفيردي، سواء كمهاجم ثالث في خطة 4-3-3، أو كلاعب خط وسط رابع في خطة 4-4-2 التي تمنح الفريق الكثير من التوازن.

ولم يكن النجم البرازيلي محظوظاً كونه تعرض لإصابة قبل مباراة ريال بيتيس في العضلة ذات الرأسين الفخذية، وقد تسببت في غيابه عن الملاعب لقرابة أسبوعين وعرقلت تقدمه للوصول إلى أفضل مستوى ممكن.

خلال هذه المدة، رفع ديمبيلي من نسقه وقدم عروض مميزة مكنته من إقناع إرنستو فالفيردي بالاعتماد عليه في المباريات الأخيرة بشكل أساسي، مما تسبب في جلوس كوتينيو على دكة البدلاء في آخر 3 مباريات خاضها الفريق في بطولة الليجا.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه رغم خسارة كوتينيو مركزه الأساسي، إلا انه لا يشعر بالقلق، لأنه يعلم تماماً أن فالفيردي سيراهن عليه في بطولة دوري أبطال أوروبا، والبداية ستكون من مباراة الذهاب ضد ليون الفرنسي في 19 من شهر فبراير.

وأضاف التقرير أن كوتينيو يريد الاستفادة مع عطلة أعياد الميلاد لكي يحصل على قسط كافي من الراحة ويستعيد كامل لياقته البدنية، من ثم سيبدأ باستعادة الحالة المثالية التي كان عليها قبل الإصابة في مباريات الليجا وكأس الملك ببداية العام الجديد، حتى يصل لأفضل حالة ممكنة على الصعيدين البدني والفني قبل مباراة ليون.

ويبدو أن فالفيردي يثق بكوتينيو في بطولة دوري الأبطال بشكل كبير بسبب الخبرة التي يملكها مقارنة بعثمان ديمبيلي، ومشاركته في المباريات الستة بدوري المجموعات بشكل أساسي دليل قوي على ذلك.

#كوتينيو #دوري أبطال أوروبا

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