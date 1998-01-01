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بوتشيتينو : 2019 سيكون عام حصاد الألقاب لتوتنهام

الإثنين 24 ديسمبر 2018 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتشيتينو : 2019 سيكون عام حصاد الألقاب لتوتنهام



وكالات / سما /

بشر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مشجعي فريقه توتنهام هوتسبير باقتراب موسم حصاد الألقاب ، مؤكداً أن الملعب الجديد سيساعدهم على ذلك.

وينتهي العمل على ملعب توتنهام الجديد في العام القادم ، ومن المتوقع أن يلعب أخر مباراة له على ملعب ويمبلي ضد مانشستر يونايتد في شهر يناير القادم ، مع إمكانية تأجيل الموعد لإشعار أخر.

وحقق توتنهام هوتسبير الفوز بستة أهداف مقابل هدفين لإيفرتون مساء الأحد ، ضمن ختام الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ، ليقترب من المنافسين على صدارة جدول البطولة ، محتلاً المركز الثالث بـ 42 نقطة ، مقابل 44 نقطة للسيتي و48 نقطة لليفربول.

وقال بوتشيتينو بعد الفوز “توتنهام سيكون جاهزاً للمنافسة على الألقاب الكبرى بعد اكتمال الملعب الجديد ، ملعب التدريب سيكون عالي المستوى ، وقريب من جودة الملعب الأول”.

وأضاف “سنمتلك واحداً من أفضل المرافق الرياضية في العالم ، اضافة ذلك على مستوى الفريق يعني أن الوقت مناسب للتتويج بالألقاب ، لم نحرز أي شيء حتى الآن ، لكن بعد 4 سنوات ونصف من العمل فإن الحصول على عقد جديد بنفس المدة يعتبر انجازاً كبيراً”.

يذكر أن السبيرز لم يتوج بأي لقب منذ كأس رابطة الأندية المحترفة في عام 2008.

#بوتشيتينو #توتنهام

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