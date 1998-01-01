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باراتيتشي يكشف كواليس توقيع يوفنتوس مع رونالدو

الإثنين 24 ديسمبر 2018 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باراتيتشي يكشف كواليس توقيع يوفنتوس مع رونالدو



وكالات / سما /

أكد المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان يفضل الانتقال إلى تورينو عندما تم فتح الملف مع وكيل الأعمال البرتغالي خورخي مينديز.

وتحدث فابيو باراتيتشي لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية ، قائلاً “لقد جلست مع خورخي مينديز للتحدث عن صفقة جواو كانسيلو ، وقال لي وقتها لن تصدق بأن كريستيانو رونالدو يرغب بالانضمام ليوفنتوس”.

وتحدث فابيو باراتيتشي بعد ذلك بينه وبين نفسه بأنه لم يتوقع سهولة الطريق نحو رونالدو ، وقال “الأمر سيكون معقداً”.

وأضاف “الأطفال يحبون اللاعبين العظماء ، وهذا يجعلهم يحلمون ، إبني كان يرغب بانضمام رونالدو وأن يحصل على قميصه ، وقال لي لماذا لا تتم الصفقة ، وأجبته بأن ذلك مستحيلاً”.

وفي ختام حديثه “ذكرني إبني بعد اتمام الصفقة بكلامي عن الأمر بأنه مستحيلاً ، لكني بقيت دون إجابة”.

​وكان يوفنتوس قد وقع مع رونالدو الصيف الماضي مقابل 105 مليون يورو ، مع وجود 12 مليون يورو متغيرات قادماً من ريال مدريد.

#يوفنتوس #كريستيانو رونالدو

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