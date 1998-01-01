روني: ليفربول لن يبقى في صدارة الترتيب!

وكالات / سما /

أبدى واين روني اسطورة مانشستر يونايتد اعجابه الشديد بالمستوى الذي يقدمه ليفربول هذا الموسم والذي نتج عنه تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي.

ليفربول حالياً في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأمل عشاقه في أن تنتهي عقدة بطولة الدوري ويحققها لأول مرة بمسماها الجديد.

وقال روني: “ليفربول فريق رائع للغاية، وطريقة لعبهم ممتعة جداً للمشاهدين هذا الموسم”.

“ولكن لا أعتقد أنه سيبقى على الصدارة، مانشستر سيتي تذوق طعم الفوز بالبطولة، وأعتقد أن مرشح أكبر للحصول على اللقب من ليفربول”.

يذكر أن ليفربول سبق له وأن تصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لما بعد العام الجديد، ثم فقد الصدارة في نهاية الموسم وهو الفريق الوحيد الذي سبق له وأن فرط في صدارته مع بداية العام الجديد وآخر ذكرى للريدز أليمة جداً في موسم 2013-2014.