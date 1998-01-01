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لماذا ينصح الخبراء بوضع "البنطال الجينز" في الثلاجة؟

الأحد 23 ديسمبر 2018 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
لماذا ينصح الخبراء بوضع "البنطال الجينز" في الثلاجة؟



وكالات / سما /

تنظيف"البنطال الجينز" من أكثر الأمور تعقيداً لدى الكثيرين، خاصة أن أغلبها يتعرض للتقلص والجفاف الشديد بعد عملية غسله، مما يتسبب في صعوبة إعادته إلى شكله الطبيعي مرة أخرى.

ونصح العديد من خبراء الموضة بوضع البنطلونات الجينز في الثلاجة، عوضاً عن غسلها المتكرر، وذلك للحفاظ على شكلها، بالإضافة إلى التخلص من الروائح غير المرغوب فيها، وقتل البكتيريا دون التأثير على شكل أو حجم البنطال.

أنواع ملابس الجينز وطريقة غسلها

وأشار خبراء الموضة إلى أن الملابس الجينز من أكثر القطع استخداماً بين الجنسين؛ لقدرتها الكبيرة على التحمل، ومرونتها العالية خلال العمل، الأمر الذي يعرضها للاتساخ بشكل أكبر مقارنة بالملابس الأخرى.

ووفقاً للخبراء، فإن عملية تنظيف الجينز تعتمد على نوع الأقمشة التي يُصنع منها، فمثلاً البنطال الجينز الكلاسيكي المصنوع بالكامل من خيوط القطن، لا ينصح بغسله إلا للضرورة فقط، ونصحوا باللجوء للثلاجة للتخلص من روائحه الكريهة من فترة لأخرى.

أما البناطيل "السكيني"، فمن الأفضل غسلها باستمرار؛ حتى تتقلص وتعود إلى حجمها الطبيعي من جديد.

#الجينز #الثلاجة

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