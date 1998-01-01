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هازارد أفضل رياضي بلجيكي في عام 2018

الأحد 23 ديسمبر 2018 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هازارد أفضل رياضي بلجيكي في عام 2018



وكالات / سما /

توج نجم تشيلسي الإنجليزي، وقائد منتخب بلجيكا، إيدين هازارد بجائزة أفضل رياضي بلجيكي في عام 2018 من قبل رابطة الصحافيين الرياضيين البلجيكيين.

كما تم اختيار المدير الفني لمنتخب بليجيكا، روبرتو مارتينيز كأفضل مدرب في عام 2018، وذلك بعد قيادتهما الشياطين الحمر إلى تحقيق أفضل إنجاز في تاريخ مشاركة البلاد في كأس العالم باحتلالهم للمركز الثالث في روسيا الصيف الماضي.

وتفوق هازارد في صراع الجائزة بفارق بسيط عن مواطنه العداء كوين نايرت، فيما أصبح المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز أول مدرب أجنبي يحصل على الجائزة التي تم إنشائها في عام 2011.

وفي كلمته أشاد هازارد بزملائه في المنتخب، والجهاز الفني، معتبرا التتويج ثمرة عمل الفريق بأكمله، وتشارك الجائزة مع جميع زملائه.

ولم يفز منتخب كرة القدم بجائزة أفضل فريق وإنما احتل المركز الثاني خلف منتخب الهوكي الذي فاز ببطولة العالم، ليكون أو منتخب يحصد لقبا عالميا في رياضة جماعية بتاريخ بلجيكا.

#هازارد #بلجيكا #رياضي

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