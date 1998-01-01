  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

معجزة طبية.. ولادة 3 توائم بفارق 15 سنة!

الأحد 23 ديسمبر 2018 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معجزة طبية.. ولادة 3 توائم بفارق 15 سنة!



وكالات / سما /

أجريت في الولايات المتحدة عملية إخصاب ثلاثة توائم في يوم واحد، بيد أن الفرق في مواعيد ولاداتهم وصل إلى 15 سنة.

وقبل 16 سنة، خضعت والدة التوائم البيولوجية، ماري جونسون (53 سنة) لعملية تخصيب البويضات خارج الرحم في اليوم نفسه. وبمساعدة الخبراء، تم الحصول على مجموعة أجنة، زرع منها 2 في رحمها وتم تجميد 12 على أمل حمل جديد لاحقا.

وفي عام 2009، حذر الأطباء جونسون من تدهور صحتها ومنعوها من الحمل ثانية. لذلك، قررت التبرع بالأجنة المتبقية إلى المركز الوطني للتبرع بالأجنة، بشرط أن تتمكن من رؤية الأطفال بعد ولادتهم.

وتفيد صحيفة نيويورك بوست بأن ماري جونسون أنجبت أليكس وكورت جونسون، الأكبر بين التوائم، حيث ولدا قبل 15 سنة. وولد لعائلتين أخريين أطفال من الأجنة التي تبرعت بها جونسون، ومن هؤلاء الأطفال: التوأم ماثيوس وجيمس غاردنر، حيث ولدا قبل سنة، أما التوأم الأصغر: إليانا وأليزا هيفنر، فعمرهما ستة أشهر فقط.

وحاليا، ترتبط الأسر الثلاث بعلاقات صداقة حميمة، ويتبادل أفرادها صور الأطفال ويخططون لتنظيم لقاء شامل، في الصيف المقبل، ليتعرف الأطفال "الأخوة" على بعضهم.

#توائم

أخبار ذات صلة

صور: أسترالية أصرت على الاحتفاظ بـ 5 توائم رغم الألم والغثيان

860x484 (1)

ولادة على ضوء الهاتف!

حضر ولادة زوجته… وهذا ما حصل

حضر ولادة زوجته… وهذا ما حصل

ماعز

ولادة ماعز بوجه مرعب !

شاهد الصور: ولادة خروف بأذنين دون رأس في غزة

تفاصيل مثيرة.. اغرب ولادة فى التاريخ!!!

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يعلن حل التشريعي بقرار من الدستورية واجراء انتخابات خلال 6 اشهر

لجنة سرية دائمة الانعقاد تجمع القيادة الفلسطينية والإسرائيلية ..على ماذا أجمع الحاضرون ؟

لاول مرة منذ عشر سنوات.. صور : غزة تضيء شجرة الميلاد

الغرفة المشتركة: سيكون لنا موقف واضح غداً لتحديد سياستنا وقواعد عملنا

السعودية: وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

هنية:تحدثنا مع الوسطاء حول همجية الاحتلال امس والفصائل ستتخذ القرار المناسب

فيديو : 168 قتيلا جراء تسونامي ضرب اندونيسيا

الأخبار الرئيسية

كشف بعض تفاصيل اغتيال نعالوة.. جنود اليمام أطلقوا النار تجاهه بعد أن أصاب "الكلب رامبو"

أيزنكوت يقر : لم ننجح في توفير الأمن مع قطاع غزة منذ 3 سنوات

والا العبري : الجيش متأهب ويقوم بإجراءات وقائية على حدود غزة خشية من رد المقاومة

عضو بالكنيست يهدد بإلحاق السنوار بالجعبري والرنتيسي وياسين

الاحمد: خطوات عملية لانهاء الانقسام وحماس ارتكبت خطأً كبير بقبولها أموال عبر إسرائيل