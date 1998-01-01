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بعد مرور 10 سنوات.. كاظم الساهر مُتّهم بالسرقة

الأحد 23 ديسمبر 2018 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد مرور 10 سنوات.. كاظم الساهر مُتّهم بالسرقة



وكالات / سما /

بعدما تم إقتراح إعتماد قصيدة "سلام على رافديك" الّتي غنّاها الفنان العراقي كاظم الساهر منذ عشر سنوات نشيداً وطنياً للعراق، وجّه البعض تهمة السرقة للقيصر.
 

و إنقسم روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بعدما لفتت الصحافية سلوى زكو إلى وجود شبه كبير بين لحن قصيدة "سلام عليك" ولحن السلام الجمهوري العراقي.

 وكانت سلوى زكو قد كتبت على صفحتها في الفيس بوك: "يوجّه البعض أصابع الاتهام للفنان كاظم الساهر حول لحن سلام على رافديك المقترح اعتماده نشيداً وطنياً، يقول الاتهام إن اللحن مسروق من لحن للموسيقي العراقي لويس زنبقة كان قد اعتمد للسلام الجمهوري بعد ثورة 14 تموز، هذه قضية أخلاقية إن صحّت إضافة إلى تعارضها مع حقوق الملكية الفكرية".

 وتابعت: "كاظم الساهر فنان له ملايين المعجبين وسيظهر من بينهم مئات المدافعين، لكن من يدافع عن لويس زنبقة؟ رحل لويس زنبقة عن دنيانا منذ أكثر من خمسين عاماً، اختفت آثاره في ظروف غامضة ولم يُعرف مصيره منذ ذلك الزمن". وختمت سلوى زكو "هذه دعوة للمتخصصين كي يعلنوا آراءهم في الموضوع، هل كانت تلك سرقة أم مجرد توارد خواطر؟"

 
#كاظم الساهر #السرقة

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