  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مفاجأة تكشف عن فيديو مرعب لذبح إحدى السائحتين في المغرب

الأحد 23 ديسمبر 2018 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مفاجأة تكشف عن فيديو مرعب لذبح إحدى السائحتين في المغرب



وكالات / سما /

كشفت مفاجأة مدوية عن تسجيل فيديو مرعب، يظهر ذبح إحدى السائحتين الغربيتين على أيدي إرهابيين تابعين لتنظيم داعش المتطرف في المغرب، أرسل من قبل مجهولين إلى أسرتها وأصدقائها عبر مواقع للتواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي نقلت عن صحافية تعمل في صحيفة نيويورك تايمز، قولها عبر تويتر إن مسؤولاً أوروبياً، مطلعاً على سير التحقيق في جريمة قتل السائحتين النرويجية، مارين ويلاند، والدنماركية لويزا يسبيرسن، أبلغها أن الشرطة تحقق في ملابسات إرسال مقطع الفيديو الذي يظهر عملية قتل الضحية الدنماركية ذبحاً لوالدتها وأصدقائها عبر تطبيق خاص للتراسل.

كما كشفت الصحيفة في تقريرها أن مجهولين نشروا صوراً تظهر فيها جثتا الفتاتين بعد قتلهما على صفحة والدة السائحة النرويجية في فيسبوك.

وعثر على جثتي الفتاتين السائحتين، الاثنين الماضي، في موقع على مقربة من قرية إمليل في جبال الأطلس المغربية.

#فيديو #السائحتين #المغرب

أخبار ذات صلة

فهد يحاول التهام سائحة

فيديو مرعب: فهد يحاول التهام سائحة ويتمكن من رقبتها

860x484 (2)

فيديو مرعب لطفل يحول رأسه 180 درجة للخلف !

فيديو مرعب:رأس أفعى مقطوع يقفز في الهواء ويعض ذيلها

فتاة وسط النمور

شاهد: فيديو مرعب لفتاة وسط مجموعة من النمور ..ماذا فعلوا معها ؟

طائرة

فيديو.. هبوط مرعب لطائرة تأرجحت في الهواء بفعل عاصفة قوية!

فيديو: لقطات مروعة لسقوط فتاة من إحدى ألعاب الملاهي الخطرة

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يعلن حل التشريعي بقرار من الدستورية واجراء انتخابات خلال 6 اشهر

لجنة سرية دائمة الانعقاد تجمع القيادة الفلسطينية والإسرائيلية ..على ماذا أجمع الحاضرون ؟

لاول مرة منذ عشر سنوات.. صور : غزة تضيء شجرة الميلاد

الغرفة المشتركة: سيكون لنا موقف واضح غداً لتحديد سياستنا وقواعد عملنا

السعودية: وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز

هنية:تحدثنا مع الوسطاء حول همجية الاحتلال امس والفصائل ستتخذ القرار المناسب

فيديو : 168 قتيلا جراء تسونامي ضرب اندونيسيا

الأخبار الرئيسية

كشف بعض تفاصيل اغتيال نعالوة.. جنود اليمام أطلقوا النار تجاهه بعد أن أصاب "الكلب رامبو"

أيزنكوت يقر : لم ننجح في توفير الأمن مع قطاع غزة منذ 3 سنوات

والا العبري : الجيش متأهب ويقوم بإجراءات وقائية على حدود غزة خشية من رد المقاومة

عضو بالكنيست يهدد بإلحاق السنوار بالجعبري والرنتيسي وياسين

الاحمد: خطوات عملية لانهاء الانقسام وحماس ارتكبت خطأً كبير بقبولها أموال عبر إسرائيل