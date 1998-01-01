مفاجأة تكشف عن فيديو مرعب لذبح إحدى السائحتين في المغرب

وكالات / سما /

كشفت مفاجأة مدوية عن تسجيل فيديو مرعب، يظهر ذبح إحدى السائحتين الغربيتين على أيدي إرهابيين تابعين لتنظيم داعش المتطرف في المغرب، أرسل من قبل مجهولين إلى أسرتها وأصدقائها عبر مواقع للتواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، التي نقلت عن صحافية تعمل في صحيفة نيويورك تايمز، قولها عبر تويتر إن مسؤولاً أوروبياً، مطلعاً على سير التحقيق في جريمة قتل السائحتين النرويجية، مارين ويلاند، والدنماركية لويزا يسبيرسن، أبلغها أن الشرطة تحقق في ملابسات إرسال مقطع الفيديو الذي يظهر عملية قتل الضحية الدنماركية ذبحاً لوالدتها وأصدقائها عبر تطبيق خاص للتراسل.

كما كشفت الصحيفة في تقريرها أن مجهولين نشروا صوراً تظهر فيها جثتا الفتاتين بعد قتلهما على صفحة والدة السائحة النرويجية في فيسبوك.

وعثر على جثتي الفتاتين السائحتين، الاثنين الماضي، في موقع على مقربة من قرية إمليل في جبال الأطلس المغربية.