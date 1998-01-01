فلسطين والمغرب شراكة استراتيجية تحقق الاهداف المشتركة

رام الله / سما /

أجرى سفير فلسطين بالمغرب جمال الشوبكي، ومدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، عماد الزهيري، مباحثات مع كل من مدير دائرة الشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الخارجية المغربية، فؤاد اخريف، ومدير دائرة الشؤون الإفريقية محمد الصبيحي.



وأطلع الزهيري المسؤولين المغاربة بصورة العمل الذي تطلع عليه الوكالة الفلسطينية والتعاون المزمع إبرامه مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي، من أجل وضع برامج وخطط مشتركة وتبادل الخبرات بين وكالتي تعاون البلدين بما يحقق البرامج الثنائية والثلاثية للبلدين، مؤكداً رغبة فلسطين بالتعاون مع المغرب في القارة الإفريقية وغيرها من المناطق الجغرافية تحقيقاً للخطط التنموية الوطنية.

وشكر الزهيري حسن الاستقبال وبرامج العمل الذي قدمته الوكالة المغربية بإدارة السفير محمد مثقال أثناء زيارته للمملكة المغربية، بالإضافة لكوادر الوكالة المغربية، الذين حرصوا على تقديم كل الدعم لإنجاح زيارة وفد فلسطين إلى المغرب.



بدوره، السفير جمال الشوبكي، أطلع المسؤولين المغاربة على صورة الأوضاع بفلسطين خاصة الاقتحامات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بالمدن الفلسطينية والتهديدات التي أطلقها المستوطنين بدعم من الحكومة الإسرائيلية والتي تستهدف مباشرة حياة الرئيس الفلسطيني، وتأجيج الأوضاع في المناطق الفلسطينية.



وتطرق السفير الشوبكي، خلال المباحثات للعلاقات الثنائية، وأثنى على الدعم المغربي للتعاون مع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي التي تعتبر ذراع مهم واساسي لدعم الدبلوماسية الفلسطينية.



السفير الشوبكي، ناقش كذلك التحضير لعقد اللجنة الوزارية الفلسطينية المغربية المشتركة المزمع عقدها في الفترة المقبلة في فلسطين، والتي تأتي في إطار تطوير العلاقات الثنائية في مجالات الصحة والتعليم والزراعة.



وقدم الشكر لمدير عام الوكالة المغربية للتعاون الدولي السفير محمد مثقال على استعداده لتدريب كوادر فلسطينية، خاصة في رفع الكفاءه في مجال التنمية، وتدريب كوادر فلسطينيه من خلال برامج تنموية مختلفة يصار الى تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الفلسطينية.



من جانبه، أكد السيد فؤاد خريف، على أن المملكة المغربية تقف إلى جانب فلسطين قيادة وشعبا، وترفض وتدين الانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف القيادة والشعب الفلسطيني، مشددا على أن المملكة المغربية وبتعلميات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس،تؤكد على دعم الموقف الفلسطيني والتنسيق الدائم والثابت مع القيادة الفلسطينية وتوجهها في المحافل الدولية لنيل حقوقهم المشروعة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



واعتبر أن المغرب يضع كل امكانياته لتدريب وبناء القدرات الفلسطينية والشراكة لما فيه مصلحة البلدين.



بدوره، أكد مدير دائرة الشؤون الإفريقية بالوزارة محمد الصبيحي، على اهمية العمل مع الأشقاء الفلسطينيين في القارة الإفريقية، من خلال البرامج المشتركة التي بصدد اعاداها وكالتي تعاون البلدين وقد أكد الزهيري، على وضع إمكانات الوكالة الفلسطينية لدعم برامج الوكالة المغربية في مختلف الميادين.



وقد سبق اللقاءات بوزارة الخارجية اجتماع هام مع مديرة المكتب الاقليمي للاستثمار السيدة انان بن يعيش حيث تم الاطلاع على تجربة المركز في العمل الاستثماري واليات العمل التي يمكن للوكالة الفلسطينية الاستفادة منها في توفير فرص الاستثمار الخارجي للمعنيين من الافراد والشركات الفلسطينية المغتربه خاصةً وان توفير فرص الاستثمار الخارجي هي احدى المهام التي تطلع بها الوكالة.



وقد حضر اللقاء أميمة فرج مسؤولة ملف التعاون مع وكالات التعاون والمنظمات الدولية بالوكالة المغربية، ومحمد قديح مسؤول ملف التعاون بسفارة فلسطين، وضحى الدويك من الوكالة الفلسطينية للتعاون.



