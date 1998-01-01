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تمارين رياضية تعالج "القاتل الصامت"

الأحد 23 ديسمبر 2018 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تمارين رياضية تعالج "القاتل الصامت"



وكالات / سما /

توصل باحثون إلى أن بعض التمرينات الرياضية فعالة في خفض ضغط الدم مثل الأدوية التي تستلزم وصفة طبية.

ويقول الباحثون إن المشي بانتظام أو السباحة والقيام بتمرينات بسيطة لرفع الأثقال، من الممارسات التي تعالج ارتفاع ضغط الدم تماما مثل تناول أقراص حاصرات بيتا أو مثبطات الإنزيم المحمول للأنجيوتنسين، وفقا لبيانات 40 ألف شخص.

ويؤثر ارتفاع ضغط الدم على الملايين حول العالم، ويضطر معظمهم إلى تناول الأدوية، ويقتل حوالي 62 ألف شخص كل عام، بسبب السكتة الدماغية والنوبات القلبية جراء ضعف التحكم في ضغط الدم وحده.

ولذا، فإن إقناع المريض بالتمارين الرياضية المنتظمة، قد يكون بديلا جيدا لأولئك الذين يترددون في تناول العقاقير الطبية.

وجمع الباحثون بقيادة الأكاديميين في كلية لندن للاقتصاد وجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة، نتائج 391 تجربة شملت 39700 مريض.

ووجد الباحثون أن مجموعة من تمارين التحمل، مثل المشي والركض وركوب الدراجات والسباحة، وتمارين المقاومة، مثل رفع الأثقال، فعالة في خفض مستويات ضغط الدم إلى المستويات الصحية لدى المصابين بالمرض.

وأكد الباحثون الذين نشروا النتائج التي توصلوا إليها في المجلة البريطانية للطب الرياضي، أن المرضى يجب ألا يتخلصوا من أدوية ضغط الدم دون استشارة الطبيب.

كما أكدوا أن المرضى يجب أن يكونوا قادرين على الالتزام بالتمارين الرياضية بشكل منتظم.

#تمارين رياضية #ضغط الدم

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