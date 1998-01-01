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بوجبا ينتفض في أول مباراة بعد رحيل مورينيو

الأحد 23 ديسمبر 2018 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوجبا ينتفض في أول مباراة بعد رحيل مورينيو



وكالات / سما /

اختلف مستوى لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد التي جمعته مع كارديف سيتي مساء السبت ، مقارنة بما كان عليه اللاعب في حقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويعتبر بول بوجبا العدو الأول لجوزيه مورينيو الذي أقيل من تدريب الفريق في الأيام الماضية ، ليظهر اللاعب الفرنسي بمستوى مختلف مع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف في أول مباراة لسولسكاير ، أمام كارديف سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

وبالنسبة لأرقام بول بوجبا في المباراة ، فقد جاءت كالاتي :

لمس الكرة 114 مرةمرر 100 تمريرة لزملائه

مرر 84 تمريرة ناجحة

سدد ثلاث تسديدات

صنع هدفين

منح زملاءه فرصتي تهديف.

#بول بوجبا #مورينيو

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