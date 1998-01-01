بوجبا ينتفض في أول مباراة بعد رحيل مورينيو

وكالات / سما /
اختلف مستوى لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا خلال مباراة فريقه مانشستر يونايتد التي جمعته مع كارديف سيتي مساء السبت ، مقارنة بما كان عليه اللاعب في حقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويعتبر بول بوجبا العدو الأول لجوزيه مورينيو الذي أقيل من تدريب الفريق في الأيام الماضية ، ليظهر اللاعب الفرنسي بمستوى مختلف مع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير.
وحقق مانشستر يونايتد الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف في أول مباراة لسولسكاير ، أمام كارديف سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.
وبالنسبة لأرقام بول بوجبا في المباراة ، فقد جاءت كالاتي :
لمس الكرة 114 مرةمرر 100 تمريرة لزملائه
مرر 84 تمريرة ناجحة
سدد ثلاث تسديدات
صنع هدفين
منح زملاءه فرصتي تهديف.