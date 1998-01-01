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فيديو.. برشلونة يختتم الدوري الإسباني في 2018 بفوز مريح على سيلتا

الأحد 23 ديسمبر 2018 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يختتم الدوري الإسباني في 2018 بفوز مريح على سيلتا



وكالات / سما /

نجح فريق نادي برشلونة في تحقيق فوز مريح على حساب ضيفه سيلتا فيجو بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في مباراة ملعب كامب نو لحساب الجولة 17 منالدوري الإسباني.

وواصل ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني الرائع عطاءاته التهديفية الغزيرة من خلال تسجيل الهدف الثاني لمصلحة البلوجرانا في مباراة الليلة.

وكان عثمان ديمبيلي النجم الفرنسي الشاب قد تقدم بالهدف الأول لفائدة البرسا في الدقيقة 10 من متابعة لتسديدة البرغوث الأرجنتيني التي ارتدت من الحارس.

وتلقى صاحب الـ 31 عامًا تمريرة ذكية جدًا من الظهير الطائر جوردي ألبا في المساحة الشاغرة ليتمكن صاحب القميص رقم 10 من إنهاء الهجمة كما يجب ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي من أحداث الشوط الأول.

وبذلك، يُعيد الفريق الكتلوني فارق النقاط الثلاث مع أتلتيكو مدريد بوصوله إلى النقطة 37، بعد فوز الأتلتي اليوم على حساب إسبانيول الكتلوني بهدف نظيف عن طريق أنطوان جريزمان النجم الفرنسي المميز.

كما يعزز ميسي موقعه في صدارة قائمة هدافي المسابقة المحلية برصيد 15 هدفًا، وبفارق كبير عن أقرب ملاحقيه، زميله لويس سواريز صاحب الـ 11 هدفًا إلى حد الآن.

#برشلونة #سيلتا فيغو

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