يوفنتوس يحقق فوزًا شاقًا على روما في قمة الدوري الإيطالي

وكالات / سما /

نجح فريق نادي يوفنتوس في تحقيق فوز صعب للغاية على حساب ضيفه، روما بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء في مباراة ملعب أليانز ستاديوم لحساب الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

وتمكن ماريو ماندزوكيتش المهاجم الكرواتي في صفوف فريق السيدة العجوز من تسجيل الهدف الأول لمصلحة البيانكونيري في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

كما استطاع دوجلاس كوستا تسجيل هدف ثانٍ لمصلحة اليوفي في الوقت البديل من عمر الشوط الثاني، ولكن حكم المباراة ألغى الهدف لوجود مخالفة على بليز ماتويدي في التحضير للهجمة التي أتى منها هذا الهدف.

وقدم فريق العاصمة الإيطالية عرضًا طيبًا وكان قريبًا من تسجيل هدف التعادل، ولكنه فشل في اقتناص نقطة من مباراة الليلة في تورينو.

وبهذه النتيجة، يبتعد يوفنتوس بصدارة الكالتشيو هذا الموسم بوصوله إلى النقطة 49، بفارق 8 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، نابولي صاحب الـ 41 نقطة.

ومن المقرر أن يحل فريق المدرب ماسيميليانو أليجري ضيفًا ثقيلًا على أتالانتا في الجولة المقبلة من الدوري المحلي يوم الأربعاء 26 ديسمبر الجاري.