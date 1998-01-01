  1. الرئيسية
  2. الرياضة

يوفنتوس يعلن عن أعلى عقد رعاية في تاريخ النادي

السبت 22 ديسمبر 2018 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يعلن عن أعلى عقد رعاية في تاريخ النادي



وكالات / سما /

أعلن نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي عن تمديد عقده مع شركة أديداس المتخصصة بتصميم الملابس الرياضية لثمانية مواسم إضافية وبصفقة رعاية تعد الأعلى في تاريخ السيدة العجوز.

وأكد يوفنتوس في البيان عن توقيعه على عقد رعاية جديد من شركة أديداس يبدأ من موسم 2019-20 وينتهي في موسم 2026-27، أي لمدة ثمانية مواسم، وسيحصل النادي خلال هذه المدة على 408 ملايين يورو، دون احتساب الامتيازات والمكافآت.

ويمتد العقد الحالي بين يوفنتوس وأديداس لغاية عام 2021، وكان قد بدأ العمل به منذ موسم 2015-2016، وبصفقة بلغت 139.5 مليون يورو فقط، وبالتالي فإن النادي سوف يجني ضعف ما يجنيه الآن في العقد الجديد.

ويبلغ متوسط دخل يوفنتوس من العقد الحالي مع أديداس 23 مليون يورو فقط في الموسم الواحد، بينما سيصل دخله في الموسم بالعقد الجديد 51 مليون يورو، وهذا يدل على ارتفاع العلامة التجارية للنادي بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق في السنوات الماضية.

وكان لوصول كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد دور كبير في هذه الصفقة، فقد ارتفعت اسهم يوفنتوس بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وشهدت مبارياته زيادة ملحوظة في نسب المشاهدة، ويمكن القول أن العقد الجديد مع أديداس هو أولى الثمار التي يقطفها نادي السيدة العجوز من صفقة الدون التي كلفت 100 مليون يورو.

#يوفنتوس #كرستيانو رونالدو #رعاية

أخبار ذات صلة

برشلونة:رعاية قطر لقميص الفريق لا تضر بصورة النادي

سانشيز

سانشيز يعلن رحيله عن المدفعجية وينتظر قرار النادي

اليغري يعلن هدف يوفنتوس من المباراة ضد كالياري

لاعب يوفنتوس يعلن رحيله في نهاية الموسم

thumb (1)

مدافع باريس سان جيرمان يتمرد على النادي

alves

النادي الباريسي يتوصل لاتفاق مع ألفيس

الأكثر قراءة اليوم

صور : العاهل الأردني يتناول "الفلافل" مع أبنائه في مطعم شعبي بعمان

3 شهداء وعشرات الإصابات في قمع الاحتلال فعاليات "جمعة الوفاء لأبطال الضفة"

الأحمد: جاهزون للانتخابات بقائمة موحدة تشمل فتح وحماس والفصائل

مارس الجنس مع جثة هامدة في مستودع الموتى!

هل يتعرض الأردن يتعرض لحصار غير معلن منذ 2008؟

الأردن يعد خطة لتمويل "أونروا" للسنوات المقبلة

تايم الامريكية تختار صورة العام من غزة

الأخبار الرئيسية

حماس: مباحثات التهدئة مع الاحتلال مستمرّة و هنية في موسكو قريبًا بدعوة من بوتين

اردوغان ترامب - ارشيف

هكذا اقنع اردوغان ترامب بالانسحاب من سوريا !!

فيديو .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر نفقا لحزب الله على الحدود مع لبنان

خبير اسرائيلي : "سنشتاق للبالونات الحارقة و أنفاق حماس !"

استشهاد شاب متاثراً بجراحه برصاص الاحتلال شرق البريج