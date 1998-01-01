يوفنتوس يعلن عن أعلى عقد رعاية في تاريخ النادي

وكالات / سما /

أعلن نادي يوفنتوس عبر موقعه الرسمي عن تمديد عقده مع شركة أديداس المتخصصة بتصميم الملابس الرياضية لثمانية مواسم إضافية وبصفقة رعاية تعد الأعلى في تاريخ السيدة العجوز.

وأكد يوفنتوس في البيان عن توقيعه على عقد رعاية جديد من شركة أديداس يبدأ من موسم 2019-20 وينتهي في موسم 2026-27، أي لمدة ثمانية مواسم، وسيحصل النادي خلال هذه المدة على 408 ملايين يورو، دون احتساب الامتيازات والمكافآت.

ويمتد العقد الحالي بين يوفنتوس وأديداس لغاية عام 2021، وكان قد بدأ العمل به منذ موسم 2015-2016، وبصفقة بلغت 139.5 مليون يورو فقط، وبالتالي فإن النادي سوف يجني ضعف ما يجنيه الآن في العقد الجديد.

ويبلغ متوسط دخل يوفنتوس من العقد الحالي مع أديداس 23 مليون يورو فقط في الموسم الواحد، بينما سيصل دخله في الموسم بالعقد الجديد 51 مليون يورو، وهذا يدل على ارتفاع العلامة التجارية للنادي بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق في السنوات الماضية.

وكان لوصول كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد دور كبير في هذه الصفقة، فقد ارتفعت اسهم يوفنتوس بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وشهدت مبارياته زيادة ملحوظة في نسب المشاهدة، ويمكن القول أن العقد الجديد مع أديداس هو أولى الثمار التي يقطفها نادي السيدة العجوز من صفقة الدون التي كلفت 100 مليون يورو.