"ديزني" تعرض الملصق الدعائي لفيلم "علاء الدين"

وكالات / سما /

كشفت شركة «ديزني» عبر حساب استوديوهات «و الت ديزني» على «تويتر» عن الملصق التسويقي لفيلم «علاء الدين»، حيث ظهرت فيه الشخصيات بأزيائها المستعادة من التراث العربي.



وظهر النجم الأمريكي ويل سميث في شخصية الجني، وعلاء الدين الذي يجسّد دوره مينا مسعود الكندي من أصل مصري، والممثلة الممثلة البريطانية ذات الأصول الهندية نعومي سكوت، التي تؤدي دور «ياسمين».



وبدلاً من ظهور الجنّي باللون الأزرق المعتاد، فقد حافظ سميث على مظهره البشري، لكنه اعتمد وسائل رمزية وسيرتدي ألبسة زرقاء اللون توحي بقدراته «الجنية»، محافظاً على مظهره البشري.



ومن المنتظر إطلاق النسخة الجديدة في الـ24 مايو/أيار المقبل. وتحاول النسخة الجديدة المواءمة بين الأداء الصوتي لويل سميث، وبين صوت شخصية جني في فيلم ديزني الأصلي بصوت الراحل روبين ويليامز.



وكشف سميث عن أغاني «الهيب هوب» التي ستكون فريدة من نوعها بالنسبة لعالم ديزني. فيما نشر مينا مسعود صوراً من كواليس الفيلم عبر حسابه على تويتر، وعلق عليها: «هكذا يبدو علاء الدين عندما يخبره الجني ماذا يريد في الكريسماس».



ويخرج الفيلم غاي ريتشي، وسيشارك أيضاً بيلي ماغنوسين، كشخصية جديدة باسم الأمير «أندرس»، فيما ستؤدي نسيم بيدراد دور «داليا» وهي صديقة لياسمين.

ويجسد الممثل الهولندي من أصل تونسي مروان كنزاري شخصية «جعفر»، فيما يجسّد الممثل الأمريكي من أصل إيراني نافيد نيجبان دور «السلطان جعفر» والد «ياسمين».



وفاز فيلم «علاء الدين» بجائزتي أوسكار وحقق 504 ملايين دولار في جميع أنحاء العالم. وتدور الأحداث حول علاء الدين طفل الشوارع الذي يعيش في مدينة كبيرة مزدحمة مع صديقه المخلص القرد «آبو»، ليصادف في المدينة الأميرة ياسمين ويحبها. يذهب علاء الدين إلى السجن ويتورّط في مؤامرة لحكم الأرض من تخطيط مستشار السلطان «جعفر» بمساعدة مصباح غامض يخرج منه صديق علاء الدين الجديد «جني».