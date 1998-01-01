هذا الأب قتلَ رضيعه بعدما كسر جمجمته وأضلاعه

وكالات / سما /

قضت محكمة محلية في مدينة ساوثمبتون البريطانية بسجن "أب مراهق" مدى الحياة بعدما تسبب في قتل رضيعه دون وعي، وفق ما ذكرت صحيفة "الميرور" البريطانية.

وأوضح المصدر أنه تم الحكم على الأب، الذي يبلغ من العمر 16 سنة، بالسجن مدى الحياة، فيما قضت المحكمة بحبس حبيبته (19 سنة) لمدة 30 شهرا، بسبب عدم حماية طفلها وطلب المساعدة.

وقالت المحكمة إن دولتون فيليبس كان فاقدا لوعيه بعدما أمضى الليلة يعاقر الخمر في منزل أحد جيرانه، مضيفة "بعدها ودون شعور عاد إلى المنزل وشرع في ضرب الرضيع، الذي لم يتجاوز عمره 16 أسبوعا، مما أدى إلى كسر جمجمته وأضلاعه".

وتابع المدعي العام آدم فيست "سلسلة الإصابات العنيفة التي تعرض لها الطفل جعلته يلقى حتفه في الحال".

وقال سكان المنطقة إنهم سمعوا صراخا مؤلما قادما من شقة فيليبس في حدود الساعة الثالثة صباحا.

ولم يعترف الأب المراهق بفعلته من البداية، حيث حاول اختلاق كذبة بالقول إن طفله سقط من فوق الأريكة، إلا أن الأبحاث كشفت عكس ذلك تماما.