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العروس وعريسها "ورفيق ليلة الزفاف"

السبت 22 ديسمبر 2018 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العروس وعريسها "ورفيق ليلة الزفاف"



وكالات / سما /

اختارت عروس "رفيقا غريبا" لمرافقتها في الممر الشرفي يوم حفل زواجها، مما جعلها حديث المواقع والصفحات الاجتماعية.

وقالت صحيفة "الميرور" البريطانية إن ستايسي أروسميث كانت تأمل في أن ترافقها دميتها، التي تعتبرها صديقة الطفولة وعاشت معها لمدة 25 عاما، في يوم زفافها.

وأظهرت عدد من الصور أروسميث من حفل زواجها وهي تحمل بين يديها الدمية الدب، التي تسميها "كاير بير"، طيلة كل مراسم الزفاف.

وأعرب زوجها عن دهشته ومفاجأته من الطريقة التي تعامل بها زوجته الدمية، حيث قال إنه استغرب بعد أن علم أنها اشترت لها بدلة سوداء لارتدائها يوم الحفل، مضيفا "تعاملها وكأنها بشر مثلنا".

وذكر العريس أنه كان يغضب أحيانا من تصرفات حبيبته تجاه الدمية الدب، وتابع "الدمية تنام على نفس فراشنا.. وترافقها طيلة اليوم.. كما تم تخصيص كرسي خاص بها يوم الزفاف".

وتابع "لكنني وكل أفراد العائلة نعرف العلاقة التي تربطها بالدمية.. نحن نتقبل الأمر وهذا النوع من العلاقات".

ومن المنتظر أن ترافق الدمية العروسين خلال شهر العسل، الذي سيقضيانه في مايوركا وتونس وقبرص.

#العروس #حفل زفاف

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