ما هي العلامات التي تكشف كذب المرأة؟

وكالات / سما /

من أسوأ الصفات التي من الممكن أن يتحلى بها شخص هي الكذب، فهي دليل على نفاقه وتقلل من قيمته، ومعروف عن الكذب أنه عملية تزوير أو تشويه أو قلب الحقائق واختراع قصة جديدة لا تمت للواقع بصلة.

والكاذب يكون قصده من هذا الفعل هو الخداع ليحقق هدفاً معيناً برأسه، وقد يؤذي بهذا الفعل شخصاً آخر ليس له ناقة، ولا جمل بكل القصة المختلقة من قبل الشخص الكاذب، والجدير بالذكر أن الكذب له الكثير من الآثار السلبية على الفرد والمجتمع على حد سواء، فقد يبدأ الشخص الكاذب بقصة بسيطة ثم تتطور، ويصبح الكذب لديه عادة قد تصل إلى مرحلة الكذب المرضي وهو الأمر الذي لا تحمد عقباه، فقد يتحول لاحقاً الشخص الكاذب إلى مجرم يقوم بالغش أو النصب أو السرقة أو حتى تكون أكبر من ذلك.

هذا هو الكذب ولكن ماذا إذا كان الشخص المقصود هنا هو المرأة؟ نعم فالمرأة أيضاً تكذب وهناك علامات كثيرة تدل على أنها بدأت بقصة خرافية ليس لها أي وجود أو خبر لا أساس له من الصحة، وهناك الكثير من النساء التي تستعمل الكذب وتقول عنه إنه "كذب أبيض"، ولكن الكذب في كل الأحوال هو الكذب ولا تغير التسمية شيئاً من مضمونه، فإذا كنت عزيزي الرجل تبحث عن العلامات التي تكشف لك كذب المرأة.. فتعال معنا في المقال التالي لنبين لك ما هي العلامات التي تدل على كذب المرآة، ومتى تعرف أنها تكذب:

أول ما يميز المرأة عندما تبدأ قصة كاذبة هو اصفرار وجهها وشحوبه فتجف شفتاها، كما أنها تكثر من لمس وجهها، حيث تقوم بإمساك أذنيها أو حك أنفها، وحتى أنها تقف مكتوفة اليدين ويكون القلق واضحاً عليها، أضف إلى ذلك أنها ستبدأ بالتأتأة في الكلام، وذلك لأن أفكارها غير مرتبة، وقد يصل الأمر إلى أنها ستقول أمراً ما وعكسه في الجلسة نفسها دون أن تدرك ذلك أو حتى تنتبه له.

وما سيؤكد لك عزيزي الرجل أن المرأة تكذب هو أنها ستكون موجزة جداً في الأمر الذي تتحدث فيه، ولن تخوض كثيراً في التفاصيل وهذا عكس طبيعة المرأة تماماً؛ حيث إن المرأة تحب التكلم والخوض في التفاصيل والشرح المطول، كما أنها لن تنظر إلى عينيك مباشرة؛ لأن هذا الأمر من شأنه أن يكشف أمرها فوراً، لذلك ستقوم بالنظر إلى أماكن أخرى وإشغال نفسها بشيء ما بيدها أو حولها.

عند توجيهك سؤالاً لها في هذه الحالة ستقوم المرأة فوراً بتغيير الموضوع الذي تتحدثون فيه، وستكتفي بردود مقتضبة وغير واضحة.